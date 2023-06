MaltaVicky Jiménez ha aconseguit l’or per a la delegació andorrana en els Jocs dels Petits Estats que s’estan disputant a Malta. La jugadora ha vençut la tenista local Francesca Curmi per 6-2 i 6-4. Jiménez aconsegueix una fita ja que el seu pare Joan Jiménez també va guanyar la medalla d’or per a Andorra en els Jocs dels Petits Estats.