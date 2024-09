Andorra impulsa una resolució a l'ONU per promoure l'ús igualitari de les sis llengües oficials

Andorra la VellaAndorra ha tornat a impulsar, davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), una nova resolució que demana un ús més freqüent i paritari de les sis llengües oficials de l'organisme internacional (àrab, xinès, espanyol, rus, anglès i francès).

La resolució, que ha estat cofacilitada entre el Principat i Guatemala, ha estat adoptada per consens, sense necessitat de votació, amb 104 copatrocinis, 12 més que el 2022, on es van sumar 92 delegacions. En la intervenció d'Andorra per presentar la resolució, s'ha destacat que amb més de 7.000 idiomes parlats en el món el multilingüisme és essencial en la comunicació harmoniosa entre pobles i la tolerància, i que el text presentat és essencial per a la promoció d'un dels pilars de la diplomàcia multilateral.

El text aprovat aquest divendres durant l'Assemblea General és una resolució sobre el multilingüisme que es va presentar per primera vegada l'any 1995 i que es renova cada dos anys. L'any 2022, i per primera vegada en la seva història, Andorra va decidir cofacilitar-la, juntament amb Colòmbia. Tenint en compte la realitat geogràfica, sociocultural i lingüística d'Andorra, l'objectiu és tornar a facilitar la resolució el 2026, en el marc de la 80a sessió de l'Assemblea General, que Andorra copresidirà juntament amb altres països.

Entrant al detall de la resolució, aquesta subratlla la importància cabdal de la paritat de les sis llengües oficials de les Nacions Unides, així com el rol fonamental que juga el multilingüisme com a valor fonamental.

Es reitera que s'ha de respectar el multilingüisme en la preparació, celebració i seguiment de conferències i processos multilaterals. Per això, es demana al secretari general que faci una proposta per dotar el coordinador del multilingüisme de més recursos humans.

Pel que fa a aspectes més pràctics, i per primera vegada, el text lamenta que fins ara els comunicats del Consell de Seguretat, òrgan que tracta temes de pau i seguretat, només es publiquin en anglès i francès i demana al secretari general que estudiï la viabilitat d'emetre'ls en totes les llengües oficials. Quant a la lluita contra la propagació de la desinformació i la manipulació de la informació, els Estats demanen al secretari general que els esforços del sistema de les Nacions Unides per eliminar el discurs de l'odi adoptin un enfocament multilingüe.

Finalment, se sol·licita també al secretari general que, en el seu proper informe, faci un seguiment exhaustiu sobre la plena aplicació de les resolucions de l'Assemblea General sobre multilingüisme. La resolució s'alinea de manera plena amb el Marc Estratègic de l'ONU sobre multilingüisme que demana integrar el multilingüisme com a valor fonamental de l'Organització a les activitats del Secretariat d'una manera equitativa.