Andorra referma el seu compromís amb la protecció de la infància en conflictes armats amb l'ONU

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’han reunit amb la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i els conflictes armats, Virginia Gamba, per tractar les relacions entre Andorra i aquesta oficina de l’ONU i donar seguiment als àmbits de col·laboració impulsats en la seva visita a Andorra, el 2022.

El cap de Govern ha refermat a la representant especial el compromís del Principat amb la protecció de la infància, tant en les polítiques interiors com en l’esfera internacional i concretament des del multilateralisme de les Nacions Unides.

Per la seva part, Gamba ha agraït el suport i les contribucions constants d'Andorra al fons voluntari i ha afirmat que la seva oficina “necessita socis com Andorra, on les pròpies polítiques per a la infància són exemplars”.

La representant especial de les Nacions Unides també ha agraït a la delegació andorrana la contribució a l’elaboració a l’estudi sobre l’impacte del canvi climàtic en els infants i els conflictes armats, fonamental per a establir estratègies i actuacions en diversos territoris.

Durant la trobada, els mandataris han acordat impulsar el partenariat d’Andorra amb l’oficina. Gamba ha mostrat interès en poder compartir les bones pràctiques del Principat en matèria d’infància en els esdeveniments de caràcter multilateral programats per al pròxim any. De la mateixa manera, també han acordat impulsar accions a nivell nacional en àmbits com la formació de professionals en la protecció de la infància.

“L’aliança amb Andorra és estratègica”, ha dit Gamba, per exemplificar l’aplicació de les polítiques de protecció dels drets dels infants en un moment on s’estan accentuant la vulneració d’aquests drets a causa dels conflictes armats i de la crisi climàtica. Espot ha reiterat que en l’agenda internacional andorrana, la infància i l’adolescència ocupen un lloc destacat i que “tota acció al seu favor esdevé fonamental per al desenvolupament de qualsevol país”.

Dos convenis de Viena relatius a circulació i seguretat viària

El cap de Govern ha dipositat els instruments de ratificació de dos convenis de Viena relatius a la circulació i la senyalització viària. D'aquesta manera Andorra ha finalitzat els tràmits d'aquests acords internacionals que entraran en vigor durant els pròxims mesos, després de dur a terme els tràmits interns per aprovar l’adhesió del país a aquests tractats.

El primer conveni facilita un reconeixement generalitzat dels permisos de conduir entre els estats signataris, especialment permetrà que els països membres del conveni reconeguin el permís de conduir andorrà i el permís internacional andorrà. És a dir, que facilitarà el desplaçament dels turistes andorrans a l’hora de moure’s pels països signataris del conveni. Actualment són part del conveni de Viena sobre la circulació viària 89 estats, entre els quals els països nòrdics, alguns africans i alguns asiàtics.

Per altra banda, el conveni sobre la senyalització viària, és un tractat multilateral dissenyat per augmentar la seguretat en la carretera i ajudar al trànsit viari internacional homogeneïtzant el sistema de senyalització utilitzat internacionalment. En aquest sentit, s'estableixen un conjunt de senyals viaris aprovats comunament i que avui en dia Andorra ja té en compte.

Signat l’establiment de les relacions diplomàtiques amb Malàisia i amb Namíbia

Andorra ha signat aquest dimecres l’establiment de les relacions diplomàtiques amb Malàisia i amb Namíbia. La ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Imma Tor, ha celebrat les respectives signatures a Nova York, amb els seus homòlegs a Malàisia, Mohamad Hassan i a la República de Namíbia, Peya Mushelenga.

Les signatures s’inscriuen en la voluntat de l’acció exterior andorrana d'impulsar lligams de cooperació en els àmbits polític, econòmic, i cultural que s'inclouen en la convenció de Viena del 1961 sobre relacions diplomàtiques i els principis i normes fonamentals de la carta de les Nacions Unides i del dret internacional. Amb les signatures, ja són 158 països, amb els quals Andorra ha establert relacions diplomàtiques.

La ministra ha conclòs la jornada de treball participant en la trobada anual de dones ministres oferta per les ministres de Liechtenstein i del Canadà. Per la seva part, el cap de Govern, s'ha desplaçat a la recepció oferta pel president dels Estats Units d'Amèrica, Joe Biden, als caps de delegació que participen en el debat general de les Nacions Unides.