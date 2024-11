Andorra la VellaEl secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha confirmat en una recent entrevista a Ràdio Nacional d'Andorra que la població del país serà convocada a un referèndum per ratificar l'acord d'associació amb la Unió Europea, independentment de si aquest és mixt o no.

Riba ha afirmat que “consulta a la ciutadania n'hi haurà en tots els casos” i ha destacat que la intenció és celebrar el referèndum a finals del primer semestre del 2025, tot i que reconeix que aquesta data podria variar en funció del desenvolupament del procés negociador.

Actualment, Andorra es troba a l'espera que els estats membres de la UE completin l'anàlisi de l'acord d'associació, el qual és una part fonamental del procés. Riba ha explicat que, un cop els estats autoritzin la Comissió Europea a signar l'acord, s'establirà una data per al referèndum. Ha indicat que ara mateix s'estan realitzant “modificacions de forma, no de fons” al text de l'acord, que no es revisarà més en profunditat.

En relació amb les crítiques sorgides durant les negociacions, Riba ha respost a articles del periodista Enric Dolsa, defensant la transparència del procés i demanant a la ciutadania que confii en les institucions del país. A més, ha anunciat que hi haurà finançament públic per a les campanyes que defensin el 'no' a l'acord d'associació, assegurant que l'objectiu és fomentar un debat obert i informatiu.

Finalment, ha abordat les quotes mínimes de nacionals europeus que Andorra hauria d'acceptar, destacant que aquestes seran significativament inferiors a les que actualment es permeten, la qual cosa suposa un aspecte clau en les discussions amb la UE.