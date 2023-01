La manca de neu i la calor posen en perill les estacions d'esquí alpí

Andorra la VellaLa manca de neu i les altes temperatures que es registren arreu d'Europa les darreres setmanes estan posant en perill l'obertura i la viabilitat d'una gran part de les estacions d'esquí. Segons informa La Vanguardia, la calor ha provocat que l'herba i el fang hagin substituït la neu estacional des de Chamonix a França fins a Innsbruck a Àustria, fins al punt que alguns dels dominis esquiables s'han vist obligats a tancar diverses pistes o recondicionar-les per a activitats de senderisme.

A més, des de l'Institut per a la Investigació de la Neu i les Allaus de Suïssa, només les estacions situades per sobre dels 2.500 metres tindran suficient neu natural per mantenir el negoci a finals de segle. Quant a la situació a Espanya, cal remarcar que de les poc més de 30 estacions que hi ha al país veí del sud, la meitat estan tancades. De fet, hi ha regions com la Serralada Cantàbric o el Sistema Central que pràcticament ni han inaugurat la temporada. Moltes d'elles, per Nadal, han tingut temperatures mínimes per sobre dels 0 °C.

Per la banda andorrana, de moment, la situació meteorològica és més bona i optimista amb 110 quilòmetres esquiables a Grandvalira i la previsió de nevades de cara a aquest cap de setmana que, sumades a les registrades els darrers dies, estan millorant l'estètica i la qualitat de la neu als camps de neu del país.