El Constitucional tomba el recurs de Dolsa en contra del laboratori de Grifols

OrdinoEnric Dolsa Font va presentar, en qualitat de conseller del Comú d’Ordino, un recurs contra el document anomenat “Pacte de Socis”, formalitzat el 28 d’abril del 2021, entre el Govern, ADI, SA, Grifols Innovation and News Technologies Limited i Grifols, SA. El pacte regulava com es desenvoluparia el projecte de laboratori de recerca que l'empresa catalana ha de desenvolupar a Ordino. Dolsa considera que aquest acord ha de ser declarat nul. El recurs que va presentar a l'executiu va ser rebutjat, i també en les instàncies judicials. Finalment, també el Constitucional ha tombat la petició no admetent a tràmit el recurs d'empara.

Dolsa demanava que s'aturés tot el projecte immediatament per evitar que s'arribés a un punt de danys irreparables. La sentència recull que "el recurrent no acredita quins serien els perjudicis d’impossible o de difícil reparació que li generaria l’acte impugnat". I tampoc deixa clar quins serien els greus defectes que converteixen en nul l'acord entre Govern i Grífols.