Corts encausa Montaner per revelació de secrets

Andorra la VellaEl tribunal de Corts, en un aute del passat 4 de gener, emet dos veredictes preliminars sobre les dues demandes que el conseller general Ferran Costa va interposar contra la també consellera Carine Montaner, una per calúmnies i l'altra per revelació de secrets en fer públics els emoluments que percebia l'aleshores president del Grup Parlamentari Liberal.

Pel que fa a la primera, Montaner, que ha comparegut a l'entrada del Consell General, aquesta tarda, amb el seu advocat Alfons Clavera, ha quedat absolta ja en primera instància. Quant a la segona, Corts ha fet emès una primera decisió preliminar on parla d'indicis de delicte, fet que podria portar a la presidenta d'Andorra Endavant a judici. "Presentarem un recurs d'apel·lació contra aquesta decisió de Corts al Tribunal Superior" ha dit Montaner. Per la seva part, Clavera ha afegit que "en cas que el Superior dictamini que hi ha judici, recorrerem a altres procediments i no descartem demanar la nul·litat de tot el procés".

Les penes a les quals s'enfronta Montaner, en cas d'obertura de procés judicial, van des dels 3 mesos fins als 3 anys de presó i la inhabilitació a presentar-se a càrrec públic. "La meva formació política està perfectament preparada en cas que m'inhabilitin i ja tenim un relleu preparat" ha dit la consellera general. A més a més, la presidenta d'Andorra Endavant ha ironitzat amb la velocitat de la justícia i ha dit que "veurem a veure quant tarda; el dossier del Senyor Cap de Govern amb BPA es va obrir i tancar molt de pressa".

Al llarg de la seva intervenció, el mantra més repetit per Montaner ha estat que "donar a conèixer els sous públics, pagats amb diners públics, mai pot ser considerat un delicte; és transparència". La consellera general ha recordat que les seves revelacions es van fer, fruit d'un error de la CASS, que "la persona en qüestió ha reconegut que em va lliurar aquesta documentació per error" i ha recordat que, en aquell moment "s'estava negociant una rebaixa dels salaris dels consellers generals i que no tenia cap sentit que un president de grup, que ja guanya 4.000 euros, es compensi la baixada amb els diners de l'assignació parlamentària".

Per altra banda, la consellera general ha denunciat que "des del passat dia 5, els mitjans de comunicació em truquen per saber quelcom del procediment judicial; fins i tot, aquest matí quan estàvem a Corts i encara no sabíem res i no havíem comunicat res". En la mateixa línia, la presidenta d'Andorra Endavant ha afirmat que "en el nostre programa polític portem mesures per acabar amb aquest tipus de filtracions en la justícia, perquè és un fet intolerable".