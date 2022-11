Una discussió laboral acaba amb una clau de judo

Andorra la VellaDos directius d’una empresa d’Andorra van mantenir una discussió laboral sobre com s’havien desenvolupat les tasques el dia anterior. Les diferències eren entre el responsable de producció i el responsable de control de qualitat. La discussió va tenir lloc en el despatx del cap de producció que es troba en un laboratori. Com el to s’anava elevant, va arribar un moment en què el cap de producció va fer fora al de control de qualitat. Aquest últim va donar un cop de porta molt fort al marxar.

La discussió semblava que havia acabat aquí, però el responsable de qualitat va decidir tornar a entrar. Quan va passar per la porta del laboratori novament, el cap de producció se’n va anar cap a ell i li va donar un cop a la cara. Posteriorment, li va fer una clau de judo agafant-lo pel coll i el braç. Amb la clau de judo el va fer caure i va deixar-lo estirat a terra a la porta del laboratori. La víctima va patir “un hematoma malar esquerre, una ferida al

llavi inferior i diverses erosions al coll i braç dret, que no requeriren tractament mèdic, però si d’una primera assistència consistent en proves mèdiques i paracetamol amb finalitats pal·liatives”.

El directiu que va fer l’atac ha estat condemnat a tres mesos d’arrest nocturn condicional i la víctima cobrarà uns 1.200 euros pels danys.