Multes de fins a 3.000 euros per conduir sota els efectes de l'alcohol

Andorra la VellaLa llei que reforma el Codi Penal se sotmetrà a votació al Consell General aquest dijous i introduirà nous canvis. Inclourà modificacions que estableixen penes de presó de més d'un any i multes fins a 3.000 euros per conduir sota els efectes d'aquests tòxics, segons ha informat RTVA. En cas de conduir un vehicle de transport col·lectiu o superior a 3.500 quilos, poden arribar a dos anys de presó i 6 mil euros. També es castigarà amb un any de presó les persones que refusin sotmetre's a una prova de control de tòxics o alcoholèmia.

Per conducció temerària es pot ingressar a presó de tres mesos a tres anys. A més, en cas de posar en perill la vida o salut de les persones, causar danys a béns públics i privats o fer ostentació i difusió a través de qualsevol mitjà de comunicació de l'incompliment de les normes, se sumaran multes fins a 60 mil euros.

En tots els casos, les penes també preveuen la privació del carnet de conduir. I, en alguns casos, el decomís del vehicle considerat l'instrument del delicte comès.