Neguen la col·legiació a una arquitecta mexicana per cinc dies

Andorra la VellaEl periple d'una arquitecta mexicana per exercir a Andorra ha acabat, de moment, malament per als seus interessos. Va demanar la convalidació inicialment per exercir. La seva titulació prové del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Guadalajara. Aquesta titulació ha estat reconeguda pel ministeri d’Educació com a equivalent al nivell de bàtxelor, que correspon al nivell 3 del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES 3). Aquest punt és important perquè és clau en l'afer.

El ministeri de Justícia va validar l'exercici de la professió de la mexicana, però el Col·legi d'Arquitectes va presentar recurs perquè denegava l'afiliació. La polèmica es basa en un tema de terminis. Quan la dona va demanar l'autorització a Govern no hi havia un requisit establert per a la col·legiació més enllà d'un títol universitari reconegut. El Col·legi va canviar els seus estatuts posteriorment i demana que el títol sigui equivalent a un nivell MATES 4, per sobre del que té la peticionària.

Tot es resumeix a un problema de 5 dies. La petició per exercir es va presentar a Govern el 29 d'agost del 2019. L'administració disposava de dos mesos per donar resposta a la petició de la dona. La resposta afirmativa va arribar l'últim dia: el 29 d’octubre de 2019. Aquest termini és fonamental perquè a l'agost els estatuts del Col·legi d'Arquitectes no demanaven un MATES 4. Però quan es va acceptar la petició els estatuts nous ja havien estat publicats al BOPA. Concretament, el de 24 d’octubre d’aquell any i exigien estar en possessió d’un títol oficial de nivell MATES 4 per accedir a la col·legiació, requisit que no complia la interessada, que havia obtingut el reconeixement acadèmic del seu títol mexicà com equivalent a un bàtxelor (MATES 3). Si s'hagués resolt cinc dies abans no hi hauria hagut debat.

El Col·legi defensava que s'havia d'aplicar el requisit del moment en el qual s'havia concedit l'autorització i no de quan es va demanar, dos mesos abans. I va recórrer l'autorització. Govern va fer marxa enrere de la decisió i va donar la raó al Col·legi. La mexicana va portar el cas als tribunals. En primera instància, la dona va guanyar el cas, però el Col·legi i Govern van recórrer. En segona instància ha perdut. El Superior considera que els requisits exigibles són els que estan en vigor quan es dona una autorització i no quan es demana.