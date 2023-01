Petició de presó per portar 50.000 euros de tabac d'Andorra a Galícia

Andorra la VellaLa secció primera de l'Audiència Provincial de la Corunya ha suspès un judici per contraban de tabac a causa de la vaga indefinida convocada per la Unió Progressista de Lletrats de l'Administració de Justícia (UPSJ), el Col·legi Nacional de Lletrats i l'Associació Independent de Lletrats (AinLAJ) prevista per a aquest dimarts. Així ho han confirmat fonts judicials consultades per Europa Press, en relació amb un judici fixat per a aquest dimarts i el dimecres i en el qual estan acusats 17 persones.

Per als processaments, la Fiscalia demana penes que van des dels set anys de presó al cap de tres anys i sis mesos de presó. Segons l'escrit de qualificació fiscal, l'1 d'abril de 2012 un dels encausats va ser interceptat quan conduïa una furgoneta a Vigo, en la qual transportava 15.000 paquets de tabac, distribuïdes en 60 caixes, sense el precinte reglamentari.

En la tasca de trasllat d'aquest tabac, que procedia d'Andorra i amb un valor de més de 50.000 euros, l'ajudava un altre dels acusats. Amb posterioritat, es van produir altres confiscacions a altres processaments, en algun cas de 17.500 paquets.