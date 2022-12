Un pres demana que li canviïn 3,5 anys de presó per l'expulsió

Andorra la VellaUn resident espanyol condemnat pel Tribunal de Corts per uns delictes majors d’amenaces condicionals amb arma, violació de domicili amb violència i intimidació, i pel delicte menor de venda de producte estupefaent cànnabis va demanar que la pena li fos substituïda per l'expulsió d'Andorra durant 15 anys. Al mateix temps demanava la llibertat condicional. La pena a la qual s'enfronta és de tres anys i mig de presó i quinze anys d'expulsió. El Tribunal Superior no li ha concedit la petició perquè la condemna ja incloïa l'expulsió durant 15 anys i per tant no té cap sentit que li eliminin la pena de presó per un foragitament que també està inclòs en la condemna. L'home que es troba a la presó, a més, va ser objecte d'un expedient disciplinari en data 16 de juny de 2022 per la comissió d’unes faltes greus quan es trobava a la presó.