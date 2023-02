Un responsables de la policia patriòtica diu els serveis d'Intel·ligència andorrans es van conxorxar amb Estats Units per acabar amb BPA

Andorra la VellaL'exsecretari d'Estat d'Interior Francisco Martínez, que va ser número 2 en el Ministeri que dirigia Jorge Fernández Díaz, ha remès una carta de set folis al cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, en la qual atribueix als serveis d'intel·ligència andorrans del departament d'Interior la responsabilitat de la liquidació de Banca Privada d’Andorra (BPA), en 2015. Martínez sosté que va ser Andorra, i no Espanya, qui va facilitar la informació al FinCen –els serveis d'Intel·ligència Financera dels Estats Units– perquè actuessin contra el banc. Martínez és conegut popularment com a 'Paco-Bomba'.

Francisco Martínez és considerat un dels cervells de la policia patriòtica espanyola que segons l'últim dels relats dels germans Cierco va ser la responsable de la caiguda. Cierco li va demanar a l'exsecretari d'Estat d'Interior, a través d'una carta, ajuda i la carta es va fer pública. Martínez li va respondre acusant Martí, Cinca, Saboya, Fiñana o Alberca d'estar darrere de l'acció contra BPA. Raonava que “la severitat d’una mesura com la intervenció d’una entitat financera com la inusitada rapidesa amb la qual es van tramitar els expedients fa veure que existia una evident i ferma decisió de prendre tals mesures, presumiblement per afavorir interessos de diversa naturalesa”.

Martínez ara canvia el relat i ara acusa els serveis d'Interior sense adonar-se que a Andorra no existeixen ni els serveis d'Intel·ligència ni Serveis Secrets ni cap tipus d'unitat vinculada a Interior. Intenta afectar amb el seu escrit Xavier Espot, que ara es presenta a la reelecció, a través dels suposats Serveis d'Intel·ligència. Martínez ha canviat la història que va explicar al 2020 a petició d'Higini Cierco i on els culpables eren Martí, Saboya, Cinca o Alberca.

En la seva argumentació, el que va ser segon del Ministeri de l'Interior diu que en els prolegòmens que van acabar amb el tancament de BPA (i la seva filial espanyola, Banc de Madrid) va haver-hi “convergència d'interessos” entre Espanya i Andorra. Els governs de tots dos països, i especialment els seus serveis d'Interior, mantenien una intensa col·laboració, remarca reiteradament la carta. No explica quin vincle tenien els serveis secrets andorrans amb Estats Units o perquè la policia patriòtica va obligar el banc a donar els comptes dels Pujol i obre una nova teoria conspirativa a afegir a la desena que fins ara havien anat aportant els defensors de BPA.