El TC 'compra' que diferenciar matrimoni i casament és discriminatori

Andorra la VellaEl tribunal Constitucional ha acceptat de manera parcial el recurs presentat pel grup parlamentari Socialdemòcrata envers la llei de persona i família aprovada al Consell General el passat juliol. D'aquesta manera, els magistrats han anul·lat l'article 77 i la disposició transitòria quarta de la llei en considerar que la diferenciació entre matrimoni canònic i casament civil és discriminatòria i vulnera els articles 6, 11 i 14 de la Constitució.

Entrant al detall, l'alt tribunal exposa que la distinció estableix "una discriminació pública per raó de conviccions religioses" i asseveren que "el fet de donar a conèixer públicament la distinció entre casament i matrimoni estableix unes discriminacions per raó de religió i per raó d'orientació sexual".

El recurs va ser presentat pels set consellers del grup parlamentari de la formació vermella, Pere López, Jordi Font, Joaquim Miró, Roger Padreny, Judith Salazar, Carles Sánchez i Susanna Vela, qui també sol·licitaven que s'anul·lessin els articles 90, 91, 92 i 245 en ser anticonstitucionals.