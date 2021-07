Alerta a Catalunya amb les residències de gent gran: el 30% té almenys un cas positiu

GironaDesprés de mesos amb una incidència baixa, el covid ha tornat a entrar a les residències de Catalunya. Els casos no són tan greus com a les primeres onades, quan la pandèmia es va acarnissar amb els usuaris d'aquests equipaments. Ara el 94,5% dels residents estan vacunats i la gran majoria no emmalalteixen de manera greu encara que es contagiïn, però, si abans el nombre de positius als centres era residual, ara els registres tornen a nivells d’abans del procés d’immunització. Hi ha 101 centres de gent gran (el 9,83% del total) classificats amb el semàfor de risc de color vermell, cosa que significa que tenen diversos casos actius i un brot en investigació, i 205 centres (19,96%) en color taronja, és a dir, que tenen positius però es considera que el brot està controlat. La resta de centres, 721 (el 70,20%), no tenen cap contagi i, per tant, estan de color verd. Des del novembre que no es registrava un 30% de les residències de gent gran amb almenys un cas actiu.

“Formem part de la societat i, si es disparen els contagis, el virus acaba entrant a les residències. Les vacunes ens han canviat la vida, però no cobreixen al 100% i amb la variant delta ha baixat l’efectivitat. I aquest percentatge ens afecta moltíssim”, lamenta la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, que recorda, però, que no s’ha arribat ni de lluny als nivells de defuncions registrats abans del gener, quan es va començar a inocular els residents. Tot i això, l'augment de positius registrats en els últims 15 dies està afectant, i molt, els usuaris, les famílies i els treballadors. “Els centres vermells no poden rebre visites, han d’estar confinats i mantenint les bombolles de manera estricta. Hi ha centres que estan partits per la meitat i amb usuaris que fa gairebé dos anys que no es veuen, malgrat que eren amics”, indica el president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir), Vicente Botella.

Tot just aquest mes les famílies van poder tornar a entrar a les habitacions després d’un any i mig, però en qüestió de deu dies han hagut de fer passos enrere amb el nou protocol que va instaurar Salut la setmana passada i que inclou, entre d’altres, que els familiars s’han de fer un test abans de cada visita i que els usuaris només poden sortir si és per a un mínim de tres dies. “Als residents no els agrada, molts havien fet plans o tenien pensat anar al casament de la neta. I és molt important que la gent gran pugui gaudir de petits moments de felicitat”, assenyala Pascual, i Botella afegeix que també senten una pressió i una tensió molt altes. “Sempre se’ns acaba culpant a nosaltres quan alguna cosa surt malament. I també les famílies ens culpen a nosaltres perquè s’han de fer un test o perquè no es poden emportar l’avi a dinar ni abraçar-lo, quan són protocols de Salut. És molt dur: els usuaris porten gairebé dos anys de les seves vides aïllats del món”.

A més a més, les baixes laborals també els han provocat molts maldecaps, perquè comencen a patir la falta de personal. “Tenir una infermera comença a ser un luxe i ara l’has de tenir dedicada a fer els tests, quan són hores importantíssimes en què haurien de poder atendre els residents”, afegeix el director d’Upimir. Per això, tan ell com Pascual demanen que tothom es vacuni i que es compleixin les mesures per rebaixar la incidència del virus.

Contagis en tota mena de centres

A més de les residències de gent gran, el departament de Drets Socials ha informat que també hi ha positius en 23 centres de persones amb discapacitat, en 4 de salut mental i en 14 d’altres recursos residencials, com centres d’infància o persones en risc d’exclusió. Arran d’aquests brots, s’han comptabilitzat 783 residents positius (l’1,4% del global), la majoria dels quals són asimptomàtics o tenen símptomes lleus; però hi ha 63 persones ingressades i una a l’UCI. Així mateix, hi ha 639 professionals contagiats (l’1,4%), dels quals quatre estan hospitalitzats i un en estat crític.

Andorra demana un test d'antígens per accedir-hi

Les gràfiques exposades aquest dimecres pel ministre Benazet durant la seva intervenció reflecteixen com la corba d'incidència del coronavirus en la població s'està aplanant en els grups d'edat d'entre els 15 i 29 anys, però, en canvi, comença a repuntar en la resta de grups de major edat. “Això ens preocupa perquè l'edat mitjana dels casos positius, que ara està a voltant dels 45 anys”, ha dit el dirigent.

Degut a aquest “discret” augment de la mitjana d'edat de les persones infectades, i per “prevenció”, el Govern ha pres la decisió aquest dimecres d'obligar a efectuar-se un test ràpid d'antígens a les persones, estiguin o no vacunades, que vulguin visitar familiars als centres sociosanitaris. No hi haurà limitació de visites però sí l'obligació de fer-se aquesta prova abans d'entrar en aquest tipus de residències.