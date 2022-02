Espanya també diu adeu a les mascaretes al carrer, dijous que ve

BarcelonaLes mascaretes desapareixeran dels carrers dijous que ve. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat aquest divendres la retirada de la mesura en una entrevista a la Cadena SER, on ha confirmat que el canvi s'aprovarà dimarts que ve al consell de ministres. La previsió és que l'endemà mateix surti publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. “Era una mesura no farmacològica molt important al llarg de la pandèmia que vam recuperar perquè era molt eficaç com a efecte barrera, però també sabíem que la mantindríem el temps estrictament necessari, fins que els indicadors indiquessin que podíem actuar diferent”, ha justificat. Darias no ha donat detalls de com serà aquesta retirada, per exemple si hi haurà excepcions, com ara que calgui dur-la quan no sigui possible garantir la distància de seguretat, tal com s'exigia abans de l'esclat de la variant òmicron.

La mascareta va tornar a ser obligatòria als carrers el dia abans de Nadal per l'augment desbocat de contagis a causa de l'expansió de la variant òmicron i de les aglomeracions als carrers. "Aleshores no sabíem quin seria el comportament d'òmicron des del punt de vista assistencial", ha admès la ministra. Ara, ha dit, la corba de contagis de la sisena onada s'ha doblegat: "Fa setmanes que veiem com els indicadors milloren cada dia. El nivell de circulació del virus ha minvat aproximadament un 30% i, amb tota la prudència, estem en fase de descens".

La ministra ha explicat que un dels punts principals de l'ordre del dia del Consell Interterritorial de Salut amb les comunitats autònomes previst per a dilluns és la supressió de la mascareta. Catalunya havia demanat la retirada de la mesura als espais exteriors perquè la considera "ineficaç" i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, confiava que el govern espanyol fos "receptiu" i revisés aquesta mesura, que l'epidemiòleg només considera clau en espais interiors. També la Comunitat de Madrid i Galícia eren partidàries d'aixecar la mesura.

L'anunci de Sanitat arriba després del polèmic debat de convalidació del decret que establia l'obligatorietat de la mascareta al carrer al Congrés de Diputats. El govern espanyol va incloure aquest punt en el text de revalorització de les pensions, un moviment titllat de "xantatge" per l'oposició perquè per tirar endavant l'augment de la prestació s'havia d'aprovar el manteniment de les mascaretes.

Acord amb AstraZeneca per a un nou tractament

La ministra Darias ha confirmat també que "al llarg del mes de febrer" s'espera que arribin a Espanya les primeres dosis de Paxlovid, la píndola antiviral desenvolupada per Pfizer que redueix en un 89% el risc d'acabar hospitalitzat o morir en cas d'infectar-se. A Itàlia, per exemple, aquest mateix divendres s'ha començat a distribuir el fàrmac, i s'ha convertit en el primer país europeu a administrar-lo.

En paral·lel, però, Darias ha anunciat un acord amb la farmacèutica AstraZeneca per comprar l'Evusheld, el seu tractament basat en anticossos que actua com una profilaxi preexposició al covid. Segons ha concretat, és un fàrmac ja aprovat per l'agència reguladora de fàrmacs nord-americana, la FDA, i que està indicat per a persones amb el sistema immunitari compromès que després de vacunar-se no aconsegueixen un nivell d'anticossos prou protector. Ara per ara, l'Agència Europea de Medicaments (EMA) continua avaluant-lo.