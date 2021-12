La méteo: més vent i una altra nevada abundant durant el cap de setmana

BarcelonaEl dia ha començat amb més fred que ahir, però el fort vent de les últimes hores fa que les temperatures no siguin especialment baixes, sobretot al Pirineu. D'entre les mínimes destaquen els valors registrats a les cotes altes del Pirineu, on gairebé totes les estacions del Meteocat han baixat dels 10 sota zero. A la Tosa d'Alp s'ha arribat a -12, a Certascan a -11 i a Ulldeter a -10. Al migdia avui l'ambient serà més fred que ahir en general, només a les cotes altes del Pirineu la temperatura tendirà a pujar.

La nevada de les últimes hores està deixant gruixos importants al vessant nord del Pirineu. El vent fa difícil saber exactament les acumulacions, però les dades dels sensors que les estacions del Meteocat tenen a alta muntanya fan pensar en una nevada que ha deixat més de 30 cm a les cotes altes de la Vall d'Aran i al voltant de 10 cm a Viella. L'estació de Malniu, a la Cerdanya, hauria acumulat uns 20 cm. Ahir a la nit va arribar a nevar de forma tímida fins i tot a Puigcerdà. Estan tallades la C-28 al port de la Bonaigua i la BV-4031 al coll de la Creueta, i cal fer servir cadenes a la C-28 a l'Alt Àneu i Naut Aran.

Avui el vent ha bufat amb ratxes de 137 km/h a Portbou, 114 a la Tosa d'Alp, 106 a Maçanet de Cabrenys, 103 a Das, 101 al pantà de Boadella. Són ratxes fortes fins i tot per indrets del Pirineu i de l'Empordà acostumats al vent de nord. Al pantà de Boadella, per exemple, no hi havia una ratxa de més de 100 km/h des dels dies de Nadal i Sant Esteve de l'any passat, i a Das des del 9 de gener del 2019.

Avui amb el pas de les hores la tramuntana anirà perdent força i deixarà de nevar al nord del Pirineu, on tot i així hi haurà encara força núvols. En general avui farà sol i només circularan algunes bandes de núvols prims. No es repetiran les tempestes que ahir a la tarda van descarregar una intensa calamarsada en indrets com Tossa de Mar i Llagostera.

Aquests xàfecs curts però intensos sí que es poden repetir entre demà al vespre i diumenge al matí. Un altre cop les comarques de Girona i sobretot el sud de la Costa Brava seran els indrets amb més probabilitat de rebre alguna tempesta o calamarsada de poca estona. Diumenge també hi haurà ruixats i calabruixades entre Menorca i Mallorca, però en general el temps del pont serà força estable, amb molt més sol que no pas núvols.

El Pirineu és un capítol a part. Demà seguiran els núvols al nord de la serralada, però durant el dia gairebé no nevarà enlloc. A partir de dissabte a la nit i fins dilluns a primera hora cal tenir molt en compte la nevada que caurà al Pirineu. S'assemblarà força a la de diumenge passat, en el sentit que nevarà fins al fons de les valls i les precipitacions afectaran tant el vessant nord com el sud de la serralada. A les cotes altes de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i d'Andorra es podria arribar a acumular fins a mig metre de neu nova, i en capitals com Viella fàcilment s'hi acumularan més de 20 cm de neu.

El Meteocat ha activat avisos per vent i per neu de cara al cap de setmana. Per diumenge l'SMC avisa de possibles gruixos de més de 5 cm per sobre dels 700 metres al Pirineu. Per demà a la tarda ja s'espera que la neu pugui acumular més de 20 cm per sobre dels 1.400 metres. Les comarques afectades per l'avís són la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Els avisos per vent afecten moltes comarques centrals i del sud, sobretot de cara a diumenge. El Departament d’Interior ha fet una crida a extremar les mesures de seguretat en la pràctica d’activitats al medi natural, especialment a la muntanya, durant els dies vinents.

El vent també seguirà sent protagonista del temps. Demà girarà més aviat a ponent i això farà que comenci a deixar-se notar amb ganes també en comarques centrals, a Ponent i en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya. Demà les ratxes de 50 o 60 km/h se superaran amb facilitat en moltes comarques. Diumenge serà un dia encara més ventós, el mestral tornarà a bufar amb cops de fins a 80 o 90 km/h a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i el vent continuarà deixant-se notar amb ganes en molts indrets.

Entre la matinada i el matí de dilluns les ratxes poden tornar a superar els 100 km/h tant al Pirineu com a l'Alt Empordà i els Ports. També durant la segona part del pont el temps serà més tranquil en aquest sentit, tot i que segurament dimarts el vent segueixi bufant moderat de garbí i sobretot al sud de la Costa Brava.

Les temperatures pujaran i baixaran de forma notòria els pròxims dies. Demà la temperatura s'enfilarà dos o tres graus més que avui, tot i que el vent no deixarà que el canvi es noti gaire. Entre diumenge i dilluns de la setmana que ve el fred es reactivarà, però ràpidament dimarts tornarà a pujar el termòmetre. Sembla que durant la setmana que ve el més probable és que ens anem situant en un context de menys sensació d'hivern. Després del pont el fred podria fins i tot marxar durant uns quants dies.