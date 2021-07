A l'estiu, cafè fred!

Disponible en: cat

cast

BarcelonaEl cafè és una de les begudes més populars del món i això explica que sigui la segona més consumida en tot el planeta, només per darrere de l'aigua. I Catalunya no n'és una excepció. Som un país cafeter. A l'hivern és una de les begudes preferides per entrar en calor (qui no gaudeix amb una relaxing cup of café con leche?), i no acostuma a faltar en cap esmorzar ni cap sobretaula. De fet, els experts en la matèria apunten que s'està vivint la tercera onada del cafè a Espanya. Per entendre aquest concepte, cal situar la primera onada a la dècada dels anys 60, quan el seu consum va començar a ser accessible per a tota la població amb productes com el cafè soluble. La segona onada arriba quan les companyies van començar a veure les cafeteries com un negoci rendible que permetien gaudir del cafè fora de casa o de l'oficina. I, actualment, parlar de la tercera onada és fer-ho de la importància de l'elaboració i la qualitat del cafè, on la traçabilitat i la sostenibilitat dels grans de cafè permeten obtenir un producte d'alta qualitat que cada vegada més es gaudeix com una veritable experiència culinària. Així ho van definir diferents experts del sector del cafè que van participar fa uns dies en una taula rodona virtual organitzada per Sage Appliances.

I, quan arriba l'estiu, el cafè segueix sent protagonista, tot i que arriba acompanyat d'un petit debat entre aquells que defensen aferrissadament que cafè és l'acrònim de calent-amarg-fort-espès: hi podem posar gel? És un sacrilegi? Manel Batet, responsable de formació i comunicació RSC de Cafès Novell, assegura que “no ho és, sempre que el cafè estigui ben elaborat”. I què vol dir estar ben elaborat? Doncs, com apunta Batet, passaria per afegir-hi aigua freda: “Quan es fa el cafè amb gel es tendeix a fer-lo molt llarg perquè hi hagi més líquid i això perjudica la qualitat del cafè, ja que l’estem cremant per una sobreextracció”. I afegeix: “Si volem fer cafès amb atributs aromàtics, florals i harmoniosos, que lliguen molt bé amb un bon cafè fred, hauríem d’utilitzar cafès d’alçada amb puntuacions a partir de 80. I no fer-lo com un espresso sinó infusionar-lo, fet amb les tradicionals cafeteres americanes de filtre, per exemple. Els cafès d'alçada, com els centreamericans –un Costa Rica, un Colòmbia– o els de Kenia o Etiòpia, són molt més aromàtics i ofereixen molts més matisos. Si els infusionem en traurem tot el partit”. Per la seva banda, Cèlia Millet, institute director de Mare Terra Coffee, també assegura que “no és un sacrilegi si es realitza de manera adequada, si fem servir un producte que ja tenim en compte que es transformarà en fred i que dona un bon resultat a aquesta temperatura". "És important també utilitzar glaçons de gel en bones condicions, sense gust ni olor que puguin alterar el sabor del cafè”, afegeix. Millet insisteix que “el gel no és una mala opció, però hi ha alternatives perquè el consumidor esculli al seu gust com ara el cold brew, el cafè nitro i moltes altres receptes. Les cafeteries cada vegada ofereixen més combinats en fred a les seves cartes de cafè, com ara els elaborats amb aquests mètodes de cold brew, que consisteix en infusionar el cafè molt amb aigua a temperatura ambient i deixar-lo refredar durant com a mínim 12 hores”. En tot cas, com reconeix Manel Batet, amb les opcions de cafè fred “hem d'aprendre a reinterpretar el cafè, no podem esperar el mateix gust amarg que trobem amb un espresso”.

¿I una recepta amb cafè fred que no pugui faltar a les nostres sobretaules? Manel Batet, de Cafès Novell, es decanta pel “cafè tònic”. “Per a mi és una combinació perfecta entre frescor i amargor i, si li podem donar un toc de menta, aleshores ja és perfecte”. Hi coincideix Cèlia Millet, institute director de Mare Terra Coffee, que dona alguns detalls de la recepta: “Per preparar aquesta beguda, escollirem un cafè de torrat clar infusionat amb algun mètode de filtre, preferiblement el cold brew. Posarem dos o tres glaçons de gel i hi afegim la tònica, omplint tres quartes parts de la copa. Després afegirem una quarta part de la capacitat de la copa amb el cafè fred que ja hem preparat i ho posarem lentament perquè respecti la divisió de colors entre les begudes. Recomano per a aquesta recepta un cafè amb notes cítriques, perquè al combinar-se amb la tònica es realcin. La presentació pot ser amb un tall de llimona i una fulla de menta”. Si us hi voleu animar, us afegim cinc receptes més per redescobrir el cafè a l'estiu!

1. 'Shakeratto'

Una recepta molt senzilla de preparar i que ofereix un cafè diferent i més cremós. Per preparar un Shakeratto hem de barrejar en una coctelera (o en qualsevol recipient que ens permeti agitar) un cafè, tres glaçons de gel, 1 culleradeta de sucre líquid i uns 50 ml d’aigua. Agitem o barregem bé fins que s’hagi creat una emulsió a la part superior, i el servim en un got gran. També el podem adornar amb una mica de pell de llimona, que li aportarà un toc cítric i refrescant.

2. 'Affogato'

Un tipus de cafè molt dolç i refrescant, perfecte per a berenars o postres, ja que va acompanyat, normalment, de gelat de vainilla. La recepta consisteix en fer un cafè llarg en una copa i afegir-hi una bola de gelat de vainilla. El plaer de menjar-se el gelat i trobar el regust de cafè és fantàstic!

3. 'Cafè valencià'

Una recepta molt senzilla que posa un toc diferent a la manera de prendre’s el cafè amb gel. Molts països en reivindiquen l'autoria, però aquí l'acostumem a conèixer com a cafè del temps o valencià. Es tracta de preparar un cafè amb gel tradicional i afegir-li una petita rodanxa de llimona. Això li aporta un sabor més refrescant i li afegeix un toc cítric al cafè.

4. Cafè 'Frappé'

És una beguda de cafè freda amb escuma de llet. Es prepara normalment amb cafè instantani, però quedarà més bo si el fem amb un espresso de cafetera. Així, haureu de preparar el cafè i deixar que es refredi. Poseu 150 ml de llet freda, el cafè refredat, uns glaçons de gel, una culleradeta de cacau en pols i mitja culleradeta de sucre de vainilla en una liquadora i bateu bé la combinació fins que el gel es piqui. L'heu de servir en got alt i decorar-lo amb abundant nata muntada i xarop de xocolata o caramel.

5. Cafè gelat amb llet condensada

Una proposta ben dolça. Necessitareu un cullerada de cafè, tres o quatre tasses d'aigua bullint, llet condensada i una mica de gel. Afegiu el cafè i les tasses d'aigua en un recipient, si pot ser de metall, i deixeu que reposi uns minuts. Coleu la barreja amb un filtre de cafè, deixeu que es refredi i afegiu-hi llet condensada al gust. Ho barregeu bé i hi afegiu uns glaçons de gel.