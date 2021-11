La méteo: nou gir en el temps al final del cap de setmana

BarcelonaUn dia més encara toca seguir pendents de la pertorbació Blas, que continua rondant al voltant de les Balears, on avui es tornarà a recargolar i complicarà el temps un cop més. A Catalunya el dia encara serà insegur a la meitat est, amb pluges molt intermitents i en general minses. De matinada els ruixats han deixat 4 l/m² a Tivissa, 3 a Falset i 2 a Puigcerdà. Avui en general plourà poc, però el paraigua pot fer falta en algun moment del matí en qualsevol comarca de la costa, del prelitoral i de la Catalunya Central. On és més probable que hi plogui amb quantitats més destacables és al Ripollès, a la Garrotxa i en punts de l'Empordà. A la tarda s'obriran clarianes i els ruixats aniran desapareixent.

A les Balears la baixa hi portarà un temps complicat. A la tarda i vespre les precipitacions tornaran a ser abundants a Menorca i a l'est de Mallorca, i podrien superar els 40 o 50 l/m² en algun cas. El vent es reforçarà i tornarà a bufar amb cops de 50 o 60 km/h en molts punts de l'arxipèlag. A Catalunya avui el vent només es deixarà sentir clarament al sud de la Costa Brava, on el gregal continuarà bufant amb cops de 40 o 50 km/h. A Ponent l'ambient serà més càlid que en dies anteriors, però a la costa la temperatura es mantindrà a ratlla.

El cap de setmana començarà amb un temps més agradable i tranquil. Aquest dissabte el sol predominarà bastant més que els núvols i la temperatura s'acostarà als 20 graus en molts indrets. Valdrà la pena aprofitar el dia a l'aire lliure, perquè aviat el temps tornarà a ser més tapat i fred. El temps continuarà sent ventós a les Balears, però a Catalunya el vent només es reactivarà a l'Empordà a última hora.

Lluny d'acabar-se, aquest temps mogut al Mediterrani rebrà una nova injecció d'inestabilitat diumenge, amb una entrada d'aire fred en altura que tornarà a donar aliment a noves borrasques al Mediterrani de cara a l'inici de la setmana que ve.

Diumenge ja canviarà el temps. El dia serà més variable i mig ennuvolat, i la temperatura començarà a ser novament més baixa. La tramuntana es reforçarà a l'Empordà i als cims del Pirineu occidental, i el mestral també bufarà amb cops de més de 50 km/h a les Terres de l'Ebre. A última hora començarà una tongada de nevades al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu que es mourà entre els 1.000 i els 1.500 metres.

Diumenge a última hora també apareixeran ruixats al voltant de Barcelona, en punts del Maresme, al Vallès i al sud de la Costa Brava. A la nit podria arribar a ploure amb ganes en alguns punts de la costa central. El temps de dilluns i dimarts és més incert, però és possible que hi hagi una tongada de pluja que pugui regar moltes comarques de la meitat est de Catalunya, de manera molt similar a com ha passat aquesta setmana. Les pluges són bastant més probables a les Balears, on entre dilluns i dimarts es podrien tornar a acumular més de 100 l/m² en alguns indrets, sobretot a la serra de Tramuntana i a Menorca.

Aquesta reactivació de la baixa al Mediterrani comportarà també vent i mala mar. Entre dilluns i dimarts tornarà a bufar la tramuntana agregalada, que pot deixar-se sentir a tota la Costa Brava i fins i tot a la costa central. La setmana que ve començarà altre cop amb una mar molt remenada. L'ambient serà purament de tardor o fins i tot una mica hivernal: les nits seran més fredes que els últims dies i al migdia no es passarà dels 15 graus enlloc. Temperatures baixes per ser mitjans de novembre.