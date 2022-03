Els carburants es disparen a màxims històrics per la guerra d'Ucraïna

BarcelonaLa guerra d'Ucraïna ha disparat encara més els preus dels carburants, que ja feia mesos que escalaven per la sortida de la crisi del covid. A Espanya, el litre de gasolina de 95 octans ha arribat al seu màxim històric l'última setmana, més d'1,6 euros, i s'encamina cap als 2 euros. El gasoil, per la seva banda, ja frega els 1,5 euros el litre, també una xifra rècord. A Andorra, la de 95 Octans es venia al públic aquest dijous al vespre, a 1,45 euros, la de 98 Octans, a 1,52 i el Gasoil, a 1,33. Uns preus que, a més, no es preveu que es moderin les pròximes setmanes, ja que el barril de petroli Brent, de referència a Europa, no ha deixat d'encarir-se els últims dies i ja cotitza al voltant dels 120 dòlars. El barril de cru no arribava a aquests nivells des de l'abril del 2012, amb la crisi del deute.

De fet, els carburants ja encadenen nou setmanes seguides de pujades i marquen el seu cinquè rècord consecutiu. Des de principi d'any, el dièsel ja s'ha apujat un 11%, mentre que la gasolina ho ha fet un 8,7%. En una setmana, la gasolina ha pujat un 1%, mentre que el gasoil ho ha fet un 1,15%.

Preu dels carburants a Espanya

Una escalada de preus que, traduïda a la butxaca dels ciutadans, es visualitza en el cost d'omplir el dipòsit del cotxe. Un dipòsit tipus de 55 litres, en un cotxe de benzina, costa ara 88,44 euros, gairebé 18 euros més que un any enrere. En el cas d'omplir-lo de dièsel, el cost és d'uns 82,2 euros, uns 18,1 euros més que fa un any. Tot i aquests preus de rècord, els combustibles a Espanya se situen encara per sota dels preus de mitjana a Europa. De mitjana, el litre de gasolina a la UE se situa en 1,75 euros el litre, i a la zona euro encara és més alt, 1,83 euros. En el cas del gasoil, el preu de mitjana a la UE és d'1,63 euros, i a la zona euro, d'1,68 euros.

Que el camí dels preus dels carburants seguirà a l'alça les pròximes setmanes ho ha deixat clar aquest dijous Marcos Moure, fundador i president del grup de benzineres i centres de rentat de cotxes del mateix nom. Moure preveu, per l'impacte de la guerra a Ucraïna, que el preu pugui arribar als 2 euros per litre en menys d'un mes. No obstant això, ha descartat la possibilitat de desabastiment de carburants, perquè es buscaran altres proveïdors.

El gas es dispara i la llum està en màxims

Els carburants no són l'única energia que s'encareix. La dependència europea del gas rus està encarint a xifres rècord el preu d'aquesta energia fòssil. El contractes de futurs del gas natural al mercat neerlandès TTF, que és el preu de referència a Europa, han arribat aquest dijous als 199 euros el megawatt hora (MWh), segon rècord històric consecutiu. Malgrat arribar als 199 euros a primera hora, el preu, però, s'ha moderat posteriorment al voltant dels 160 euros el MWh. Un preu que és deu vegades superior al de fa un any, quan els futurs es pagaven a 16,5 euros. L'encariment del gas natural, a més, repercuteix de retruc en l'electricitat.

Reacció europea

Davant aquest encariment energètic, la Comissió Europea, que fins ara mantenia un perfil baix amb mesures mínimes, ha admès que està disposada a prendre "mesures extraordinàries" per mitigar, a curt termini, les conseqüències en els preus de l'energia del conflicte armat. "A curt termini la Comissió Europea està disposada a proposar mesures extraordinàries en cas que hi hagi un augment de preus que amenaci la nostra resiliència econòmica i social", ha dit la comissària europea d'energia, Kadri Simson, en una compareixença davant el Parlament Europeu.

De fet, Simson té previst presentar la setmana que ve un document amb propostes perquè els països membres de la UE puguin respondre a la situació. Un document que inclourà mesures d'emergència i ajudes d'estat. "Estem preparats per a qualsevol emergència", ha volgut tranquil·litzar la comissària, que ha assegurat que hi ha plans d'emergència fins i tot davant d'interrupcions parcials o totals del subministrament.