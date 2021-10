La méteo: estiuet i força clarianes a l'espera d'un canvi de temps

BarcelonaAquest matí han aparegut alguns ruixats inesperats a la costa central, fenòmens aïllats però intensos que han arribat a deixar 18 l/m² a Canyelles, 14 al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, 4 a la Zona Universitària, 1 al Prat de Llobregat o 1 també a Alcanar. Molts barris de Barcelona no han arribat a veure ploure tot i el xàfec que ha caigut a l'oest de la ciutat. Durant la tarda no són descartables nous xàfecs aïllats entre Barcelona i Tarragona, però en general farà sol.

Demà i dimecres seguiran sent dies amb moltes clarianes. Cal tenir en compte, però, que de matinada i a primeres hores se seguiran formant nuvolades a la costa central i a la Costa Daurada, i no són descartables ruixats aïllats en aquests sectors, sobretot la matinada de dimecres. Demà al matí també hi haurà núvols baixos a la plana empordanesa. Les boires i la mala visibilitat també marcaran el temps dels matins en valls i zones enclotades interiors.

En general avui la temperatura ha pujat més que ahir. D'entre les màximes destaquen els 26,6 graus d'Aldover i del Pantà de Riba-roja, els 25,7 de Tortosa i del Vendrell, o els 25,1 de Viladecans. La mitjana de les màximes per al conjunt de Catalunya ha superat de poc els 20 graus, i un dia més ha fet més calor del que caldria esperar per a l'època.

Aquesta nit ha sigut força menys freda que les anteriors. En general el dia ha començat amb un o dos graus més que ahir, tot i que en algunes comarques de Girona, a Ponent i a les Terres de l'Ebre aquesta diferència ha arribat a ser 5 o 6 graus. La mitjana de les temperatures mínimes per al conjunt de Catalunya s'ha situat en 10,9 graus, el valor més alt des del 3 d'octubre.

Són els primers símptomes que estem entrant en una fase d'estiuet que marcarà la primera part de la setmana. La temperatura continuarà pujant en els pròxims dies, especialment els valors nocturns. Les pròximes matinades seran encara una mica menys fredes que aquesta i és bastant probable que reapareguin les temperatures mínimes tropicals, sobretot al voltant de Barcelona però també en alguns punts de la Costa Brava. Al migdia les màximes superaran els 25 graus a l'Empordà i a Ponent, la xafogor tornarà a fer-se sentir en alguns punts de la costa.

El vent de garbí serà un dels protagonistes d'aquest canvi de temps, i a partir de demà a la tarda i dimecres bufarà amb cops de 50 o 60 km/h al sud de la Costa Brava. En menor mesura també es deixarà sentir a la costa central.

Dijous serà el dia més calorós de la setmana a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, però durant la segona part de la setmana l'ambient canviarà clarament. La calor quedarà esborrada i tornarem a un ambient purament de tardor, com el que ja hem tingut en alguns moments d'aquest mes d'octubre. Tant divendres com el cap de setmana seran dies amb temperatures entre 3 i 7 graus més baixes que les d'avui. La tramuntana entrarà amb força i el mestral també es deixarà sentir en l'inici del cap de setmana.

El canvi de temps podria anar acompanyat d'algunes pluges, sobretot en comarques de Girona i de Barcelona. Entre dijous al vespre i divendres és bastant possible que els ruixats sovintegin al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central i en comarques de Girona i de Barcelona. Pluges que podrien ser destacables i acumular 5 o 10 l/m² en molts casos, i més de 20 de forma més local. També és probable que torni a ploure entre Mallorca i Menorca. Ahir els ruixats aïllats però intensos van arribar a deixar 50 l/m² a sa Pobla i dissabte en van caure 47 a Campos.

Tot fa pensar que aquesta inestabilitat no afectarà el cap de setmana: el més probable de cara a dissabte i diumenge és un temps amb més sol que núvols i amb una sensació de tardor que haurà revifat completament. La tramuntana serà forta en l'inici, però segurament minvarà bastant al llarg de dissabte.