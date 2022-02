Ucraïna i Rússia s'emplacen a continuar les converses, mentre els atacs contra civils s'intensifiquen

Després de quatre dies de guerra, aquest dilluns s'ha obert una diminuta escletxa per a la diplomàcia, amb les primeres converses entre les delegacions de Rússia i Ucraïna des que va començar la invasió dijous passat. A més, el president francès, Emmanuel Macron, ha tornat a aparèixer en escena i ha assegurat que el president rus, Vladímir Putin, li ha traslladat per telèfon un compromís de respectar la població ucraïnesa i les infraestructures civils. Tot plegat, però, en un dia en què els atacs contra civils s'han intensificat, especialment a Khàrkiv, la segona ciutat més gran del país, on hi ha hagut "desenes" de morts, segons les autoritats ucraïneses.

Les converses entre Ucraïna i Rússia han començat al voltant del migdia d'aquest dilluns a la frontera entre Ucraïna i Bielorússia i s'han acabat cap a les cinc de la tarda. La delegació d'Ucraïna incloïa el ministre de Defensa del país, Oleksiy Reznikov, i David Arakhamia, líder del partit del president ucraïnès al parlament. La delegació de Rússia incloïa representants dels ministeris de defensa i d'exteriors russos. Segons el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, les parts han trobat "alguns punts sobre els quals és possible trobar punts en comú" i les converses continuaran, segons ha informat l'agència russa Interfax. Per la part ucraïnesa, l'assessor presidencial Mykhailo Podolyak ha admès que les converses han sigut difícils per la postura "esbiaixada" de la delegació russa. Amb tot, les esperances d'un avenç en les converses segueixen sent escasses tenint en compte els objectius de guerra declarats de Rússia. Putin ha exigit la rendició de l'exèrcit d'Ucraïna i la destitució del govern del país, mentre que Ucraïna exigeix l'alto el foc immediat i la retirada de les tropes russes de territori ucraïnès.

Sobre el terreny, aquest dilluns l'atenció se centra especialment a Khàrkiv, a uns 35 quilòmetres de la frontera amb Rússia, on les tropes russes han llançat forts atacs aeris sobre zones residencials, segons les autoritats ucraïneses. Almenys 11 civils han mort i desenes han quedat ferits, segons les autoritats regionals. L’assessor del ministeri de l’Interior d’Ucraïna Anton Gueràixenko ha denunciat aquest atac: "Khàrkiv. Un atac contra un barri residencial amb míssils! Cadàvers destrossats als carrers", ha explicat al seu canal de Telegram, on ha publicat diversos vídeos.

L'altre punt calent dels combats és el sud d'Ucraïna. Les tropes russes han assegurat que han pres el control de les ciutats de Berdiansk i Energodar a la regió de Zaporíjia, així com tota la zona al voltant de la central nuclear de Zaporíjia, segons ha dit el ministeri de Defensa de Rússia a l'agència Interfax. La invasió russa a Ucraïna ha continuat durant tota la nit al voltant de la ciutat portuària de Mariúpol, ha dit el cap de l'administració regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, tot i que no ha aclarit si les forces russes han guanyat o han perdut terreny ni ha proporcionat xifres de baixes. A poc més de 700 quilòmetres al sud de Kíev, Mariúpol és una ciutat costanera del mar d'Azov i un enclavament clau per a les forces russes per establir un passatge entre la península de Crimea i la zona del Donbass.

A Kíev, d'acord amb imatges de satèl·lit de la companyia MAXAR difoses per la BBC, una columna de forces russes fins a cinc quilòmetres de llargada, que inclou transports de tropes, artilleria pesada i tancs, es dirigeix cap a la capital. El portaveu del ministeri de Defensa rus, Ígor Konaixénkov, ha assegurat aquest matí des de Moscou que per als civils és "segur" sortir de Kíev en direcció sud, i ha garantit que tots podrien abandonar "lliurement" la capital del país. Alhora, també ha informat que la seva força aèria dominava els cels d'Ucraïna. "Tots els civils de la ciutat poden sortir lliurement de la capital d'Ucraïna per l'autopista Kíev-Vassilkiv. Aquesta direcció és oberta i segura", ha dit. Konaixénkov ha donat a entendre que Rússia s'està preparant per atacar zones residencials de Kíev, acusant les tropes ucraïneses d'utilitzar civils com a escuts humans. En aquest sentit, ha citat el consell d'Ucraïna als habitants de Kíev de quedar-se a casa i observar un toc de queda nocturn com a prova de la seva afirmació que fan servir civils per protegir "els nacionalistes que han col·locat destacaments d'artilleria i equipament militar a zones residencials".

L’ONU calcula que almenys 102 civils han mort a Ucraïna des que Rússia va començar la seva invasió dijous, amb 304 ferits més, però tem que la xifra real serà "considerablement més alta", segons l’alta comissionada pels drets humans de l’ONU, Michelle Bachelet. "La majoria d’aquests civils han estat assassinats per armes explosives, incloent bombardejos d’artilleria pesada i sistemes de coets de llançament múltiple i atacs aeris", ha dit Bachelet, que ha afegit que uns 422.000 ucraïnesos han fugit del seu país, amb molts més desplaçats dins d’Ucraïna.

Alhora, més de mig milió d'ucraïnesos han fugit del seu país per la invasió de Rússia, segons l'alt comissionat pels refugiats de l'ONU, Filippo Grandi. L'agència de l'ONU pels refugiats (ACNUR) que dirigeix Grandi ha explicat que Polònia, Hongria, Moldàvia, Eslovàquia i Romania són de moment els principals receptors dels refugiats d'Ucraïna. Grandi ha demanat des del principi de l'atac als països veïns que "mantinguin les fronteres obertes a aquells que busquen seguretat i protecció". Segons l'ACNUR i el govern ucraïnès, fins a cinc milions de persones, gairebé una desena part de la població, podrien abandonar el país per la guerra.