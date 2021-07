Totes les vacunes protegeixen de la variant delta, segons l'EMA

Disponible en: cat

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) assegura que la pauta completa de les quatre vacunes en circulació a la Unió Europea resulta eficaç contra totes les soques del covid-19, inclosa la delta, apareguda a l'Índia i que és la causa de l'augment exponencial de casos actualment. Precisament, per frenar aquesta ràpida propagació del coronavirus, que amenaça amb una cinquena onada, el cap d'estratègia de vacunes de l'ens, Marco Cavalieri, ha instat tots els països a accelerar el ritme de vacunació per tenir "tan aviat com sigui possible" el màxim nombre de població immunitzada.

En aquest sentit, les autoritats europees indiquen que hi ha prou proves per assegurar que els anticossos que proporcionen les quatre vacunes aprovades per l'organisme "neutralitzen" el covid-19 i són vàlides per a la variant delta, la que preocupa per la ràpida expansió i l'alta capacitat de contagi. Per això l'EMA demana als fabricants de vacunes que avancin les investigacions per testar els seus productes davant d'eventuals noves variants. Cavalieri també ha explicat que l'agència encara no té clar si caldrà reforçar la pauta de les vacunes amb una tercera dosi i que espera que els laboratoris hi donin una resposta per determinar quan s'hauria de fer aquesta tercera punxada.

Més clar tenen que la delta no serà l'única variant del covid-19 que apareixerà. Per això Cavalieri ha demanat als laboratoris que treballin en la investigació sobre si les seves vacunes continuarien sent eficaces en el cas de la irrupció de noves mutacions.

L'EMA s'ha mostrat més reservada a l'hora de pronunciar-se sobre l'ús de dues marques de vacunes diferents, com fan Espanya, el Regne Unit i Alemanya. "No estem en condicions de fer cap recomanació", malgrat que els estudis preliminars d'aquests països conviden a l'optimisme perquè no s'ha detectat cap problema de seguretat i sí una bona immunització, ha indicat Cavalieri. El govern espanyol recomana per als treballadors essencials de més de 60 anys que ja van ser vacunats amb AstraZeneca passar a Pfizer amb la segona dosi, però nou de cada deu en aquesta situació van preferir mantenir la mateixa farmacèutica i no barrejar marques, seguint el criteri de molts científics.