El covid revifarà a l’octubre amb brots o una onada més suau

BarcelonaAmb el 70% de la població vacunada contra el covid amb la pauta completa a Catalunya -a Andorra aquest percentatge és similar, del 72%-, el país veí afronta el repte d’augmentar el percentatge d’immunitzats, sobretot a les franges més joves, per intentar que la pandèmia continuï sota control. Després de l’experiència de les onades anteriors, els pronòstics apunten que a finals d’aquest setembre o a principis d’octubre el virus revifarà. La investigadora del Biocomsc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Clara Prats, dibuixa que els dos escenaris més probables a l’octubre són brots locals o una onada més suau. Per això, avisa que la protecció seria “més gran” amb un 80% de vacunats. La immunització ha evitat fins a 9.500 morts a Catalunya i que el pic a les UCI de la cinquena onada superés el de la primera, segons assegura Prats.

Des de l’1 de gener, gràcies a les vacunes, es calcula que s’han deixat de contagiar entre 100.000 i 150.000 catalans de covid i s’han evitat entre 31.000 i 38.000 ingressos als hospitals, dels quals entre 4.700 i 5.700 a les UCI. Prats explica que aquest estiu –a finals de juliol i a principis d’agost– es van superar els 2.000 ingressats als hospitals catalans però que, sense les vacunes, haurien arribat als 8.000. Pel que fa a les UCI, en aquesta última onada van fregar els 600 pacients amb covid tot i que la investigadora exposa que, sense les vacunes, haurien ascendit fins als 2.000. Aquest pic s’hauria situat per sobre del de la primera onada, l’abril de l’any passat, perquè aleshores les UCI catalanes van arribar als 1.500 pacients amb covid. Les vacunes també han estalviat entre 6.900 i 9.500 morts.

Avui, el 70,5% dels catalans tenen la pauta completa, segons l’últim balanç del departament de Salut. Per franges, tots els grups d’edat de més de 40 anys superen el 80% de vacunats –a partir de 70 anys se situen per sobre del 90%–. Per sota els percentatges no arriben al 70%. Entre els 12 i els 19 anys el 59,5% tenen la pauta completa; entre els 20 i els 29 anys, el 64%, i entre els 30 i els 39 anys, el 68%. Prats alerta que si el percentatge de joves vacunats s’estanca al 70% o, en canvi, s’acosta al 80% els escenaris són “diferents”, perquè amb una cobertura alta de la població immunitzada es milloraria la protecció per a les setmanes que venen. La investigadora avança que la tendència actual del covid a Catalunya, que va a la baixa, “es frenarà” a finals d’aquest mes, quan es preveu que creixi la velocitat de transmissió però sense assolir, diu Prats, el nivell d’aquest estiu.

“Difícil d’augmentar”

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, admet que estudien “fer el més fàcil possible” la vacunació a les franges menys vacunades, perquè a partir dels 50 anys “serà difícil d’augmentar” la immunització. “Sempre volem cobertures al màxim en totes les edats”, assegura la doctora, que afegeix que l’aposta del Govern per animar la vacunació dels joves passa per la campanya que estan fent amb persones que poden ser referents per a aquesta població, com ara esportistes. Cabezas reconeix que el ritme dels punts de vacunació que han muntat a les universitats “no és gaire alt”, tot i que ho atribueix al fet que molts estudiants ja estan immunitzats. Per això sosté que es faran “estratègiques quirúrgiques” de vacunació als llocs on el percentatge sigui més baix.

Cabezas, com va avançar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, manté que els punts de vacunació massiva del covid a Catalunya es replantejaran els pròxims dies. Es preveu que la campanya continuï amb els equips de vacunació mòbils i els centres d’atenció primària.