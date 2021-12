Vent per començar una setmana de temperatures molt altes

Escolta aquí la previsió del temps

Comencem una setmana de Nadal a Cap d'Any que estarà marcada per la manca de fred. Després que ahir la temperatura baixés una mica, aquesta nit el termòmetre s'ha disparat de manera notable, sobretot a prop de mar. El dia ha començat amb temperatures a prop dels 15 graus en algunes comarques de Girona i de Barcelona, i en alguns indrets la diferència respecte a ahir ha arribat a ser de 10 graus, com és el cas de Girona, on ahir el dia va començar amb 3 graus i avui amb 13.

La mitjana de les temperatures mínimes per al conjunt de Catalunya ha sigut superior als 6 graus, cosa que suposa una diferència de gairebé 5 graus respecte a la mitjana dels últims dotze anys. Des de Tots Sants no hi havia una nit tan anormalment suau per a l'època, i això tenint en compte que en molts indrets la mínima es va produir ahir poc després de la mitjanit i que durant la matinada la temperatura ha tendit a pujar.

Un dels ingredients del temps d'aquest dilluns serà el vent de ponent, un vent que bufarà amb cops de 60 o 70 km/h en moltes comarques centrals i del sud, sobretot a prop de la costa. Les ratxes més fortes es produiran al Camp de Tarragona durant el migdia, però el vent també bufarà amb ganes al Penedès i al voltant de Barcelona. El Meteocat té actiu un avís de perill per vent del grau més baix: 1 sobre 6. Al País Valencià i a les Balears les ratxes podrien ser fins i tot una mica més fortes.

Tot i que el dia ha començat amb ambient més suau al nord-est que al sud, avui les màximes més altes es produiran al Camp de Tarragona i en general en indrets pròxims a la costa de la meitat sud de Catalunya, on alguns termòmetres fregaran els 20 graus. A les comarques de Girona, en canvi, les màximes podrien ser fins i tot una mica més baixes que ahir. Avui serà un dia mig ennuvolat, però només s'escaparan algunes precipitacions al Pirineu occidental, sobretot al vessant nord de la serralada. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.000 metres.

Demà el vent tendirà a minvar, però al matí encara bufarà amb ratxes de 60 o 70 km/h al Camp de Tarragona i en alguns punts del prelitoral central. Dimecres ja només quedarà una mica de tramuntana a l'extrem nord de l'Empordà. Tot i aquest inici ventós, en general la setmana serà molt tranquil·la i l'anticicló tornarà a predominar.

Els pròxims dies hi haurà una entrada d'aire encara més càlid. Una situació de temperatures exageradament altes que si bé es notarà en general, pot ser sobretot històrica a les cotes altes del Pirineu. L'anticicló i l'estancament que predominaran a partir de dimecres farà que en molts indrets i sobretot en zones enclotades la temperatura no es dispari de la manera en què ho farà al Pirineu. El dia més suau serà segurament dijous, però en molts migdies d'aquesta setmana hi haurà temperatures a tocar dels 20 graus, i en alguns casos aquests 20 graus s'arribaran a superar. La nit de Cap d'Any serà suau, però segurament l'ambient no variarà gaires respecte als últims dies ni a prop de mar ni en zones enclotades. Fins i tot és possible que, malgrat l'entrada d'aire càlid, la nit de Cap d'Any sigui més freda que la d'avui en moltes comarques interiors.

Pel que fa a l'estat del cel, demà encara hi haurà intervals de núvols en comarques del nord i s'escaparan algunes pluges i nevades molt minses al vessant nord del Pirineu, però el temps d'aquesta setmana serà molt assolellat, i en tot cas la boira anirà tornant a mesura que passin els dies. S'està acabant un any molt sec, i sembla que ben bé fins passat Reis les opcions que torni a ploure o a nevar de manera destacable són realment baixes.