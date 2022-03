Com podem estalviar carburant mentre conduïm?

Durant el mes de febrer del 2022, s'ha produït un augment generalitzat dels preus dels carburants. Tal com publica el departament d'Estadística, si es compara amb el febrer de l'any passat, el de 'Gasoil de locomoció' i el 'Gasoil de locomoció millorat' han augmentat un 36,8 i un 34,9%. De la mateixa manera, la 'Gasolina sense plom de 95 octans' ha pujat un 31,2% i la 'Gasolina sense plom de 98 octans' ho ha fet un 29,7%. El preu del 'Gasoil de calefacció' també ha augmentat un 42,7%.

Amb el preu del dièsel i de la gasolina pels núvols a conseqüència de la realitat geopolítica mundial, i amb una previsible pujada dels preus dels carburants en un futur no gaire llunyà, l’estalvi de carburants és més important que mai en el nostre dia a dia. Per això us oferim alguns trucs o consells que cal tenir en compte per intentar mantenir el consum de carburant del nostre vehicle dins de paràmetres que no ens suposin un gran càstig econòmic, especialment si el nostre vehicle és una eina de treball d'ús diari.

Comprovar la pressió i l'estat dels neumàtics

Una de les coses més senzilles que podem fer per mantenir controlat el consum del nostre vehicle és revisar l’estat i la pressió dels neumàtics. Uns neumàtics en bon estat i dins dels paràmetres de pressió indicats pels fabricants permetran mantenir un consum més baix que no pas uns neumàtics amb més perfil, més amples i més desinflats, que generen més fricció i resistència a l’hora de circular i augmenten lleugerament el consum del nostre cotxe.

Ús racional de l’aire condicionat

Tot i que el nostre és un país de contrastos, amb estius molt calorosos i hiverns freds (especialment a l’interior del país), ara estem a les portes de la primavera, una estació que destaca per unes temperatures agradables i per l’allargament de les hores de llum. Una possibilitat a considerar dins de les hores de més confort climàtic és circular amb la finestra o finestres obertes en comptes d’activar l’aire condicionat, sempre que no circulem a velocitats elevades iguals o superiors als 50 km/h. A més velocitat, l’aerodinàmica del vehicle amb les finestres obertes genera més resistència i repercuteix negativament en el consum de carburant del cotxe.

Ara bé, si és imprescindible activar la climatització, una forma ideal de fer-ho és amb un funcionament lineal, en mode automàtic i reciclant l’aire de l’interior de l’habitacle per intentar aconseguir el mínim impacte en el consum de carburant del nostre vehicle.

Conducció eficient

No hem de tenir cap mena de dubte que aquest és el factor més diferencial de tots a l’hora d’intentar estalviar carburant. Una de les claus que més efectivitat tenen pel que fa a l'estalvi de combustible és practicar una conducció eficient, relaxada i previsora, evitant les accelerades sobtades dintre del que sigui possible, circulant amb marxes més llargues (fins i tot si el cotxe és automàtic en podem prendre el control en mode seqüencial si volem circular amb una marxa més llarga) o augmentant la distància de seguretat amb la resta de vehicles per tenir més temps de reacció per si hem de frenar o accelerar de manera sobtada.

La conducció eficient també és una bona aliada de la seguretat viària, ja que la previsió i el respecte als senyals disminueixen els accidents i la seva gravetat

Amb el cotxe engegat existeixen altres trucs o mesures que ens poden ajudar a estalviar una mica de carburant. Durant les aturades llargues i prolongades pot ser bona idea apagar el motor del vehicle, ja que funcionant en ralentí o punt mort el vehicle continua consumint carburant. De fet, alguns models ja disposen d’un modern sistema d’apagada automàtica o start&stop de sèrie, que fa aquesta funció de manera automàtica. Ara bé, jo aconsello apagar el motor quan nosaltres volem i sabem que l’aturada serà llarga, ja que sovint aquests sistemes acaben perjudicant la vida útil de la bateria.

I per últim, encara que sigui una obvietat, circular a una velocitat moderada, fins i tot lleugerament per sota dels límits legals, també ens ajudarà a millorar el consum de carburant del nostre vehicle. I és que, més enllà de si és més o menys segur circular a 120 km/h per una autopista, el que és del tot indiscutible és que circular a una velocitat moderada afavoreix el consum de carburant, ja que permet al motor funcionar a menys revolucions, amb menys injecció de combustible, i millora la fricció aerodinàmica a l'oferir menys resistència a l’aire.