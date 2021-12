L’òmicron amenaça de nou la unitat europea

Brussel·lesL'òmicron s’escampa per Europa sense aturador, fins al punt que aquest dimecres el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) ha enviat un missatge d’alerta: el virus avança massa ràpidament perquè les vacunes puguin controlar-lo. Cal prendre mesures de contenció social ràpidament per evitar el col·lapse hospitalari. Un avís que arriba gairebé al mateix temps que els líders europeus començaven a asseure’s a la taula del Consell Europeu amb els seus socis de l’est, en una trobada prèvia a l’última cimera europea de l’any, que arrencarà aquest dijous amb l’òmicron com el primer gran punt d’una agenda en què la UE també ha d’enviar un missatge contundent a Rússia davant el desafiament a Ucraïna i discutir de nou sobre els preus de la llum i el gas.

La nova variant, detectada per primera vegada a Sud-àfrica, torna a posar en joc la unitat europea a l’hora de prendre mesures tan importants com la restricció de moviments. El certificat covid va servir per recuperar la preuada lliure mobilitat per als europeus dins l’espai Schengen, després que l’esclat de la pandèmia provoqués un caos fronterer sense precedents. I l’òmicron l’ha tornat a fragmentar. Primer van ser Irlanda i Portugal els països que fa unes setmanes van començar a exigir de nou testos PCR als viatgers malgrat estar en possessió del certificat i aquesta setmana s’hi han afegit Itàlia i Grècia, una decisió que a Brussel·les molts han rebut amb sorpresa. Fonts diplomàtiques esperen que el primer ministre italià, Mario Draghi, s’expliqui durant la cimera, però no s'espera que posin remei al previsible nou desgavell fronterer.

És la primera esquerda davant la nova onada, que torna a posar en relleu la naturalesa i la complexitat de la Unió, que és, al cap i a la fi, una associació d’estats sobirans que cedeixen només part de les seves competències a unes institucions transnacionals que sovint en voldrien més. "No podem interferir en com cada govern decideix protegir els seus ciutadans", confessa una alta font comunitària. La divisió d’opinions és evident. Alguns, com Espanya, no veuen bé que d’altres, com Itàlia i Grècia, tirin pel dret, mentre que més al nord, on governs com el neerlandès tendeixen a ser molt més gelosos de les seves competències, creuen que ja s’ha anat tan enllà com es podia en la coordinació europea contra la pandèmia i que ha de quedar "espai" perquè, si així ho consideren, els governs puguin aplicar més restriccions.

La caducitat del certificat

Al mateix temps, però, Brussel·les busca recuperar l’harmonia amb una proposta de validesa del certificat actual, per tal que les dues dosis caduquin al cap de nou mesos i sigui necessària una tercera per reactivar-lo. Es preveu que la decisió s’aprovi en els pròxims dies, tot i que fins ara no hi ha hagut consens ni per aprovar requisits comuns per als viatgers que volen entrar a la UE. Mentrestant, però, res permet descartar que altres governs se sumin a Grècia, Itàlia, Portugal o Irlanda. L’ECDC calcula que l’òmicron serà la variant majoritària en els pròxims dos mesos perquè ja hi ha transmissió comunitària, i per això fa una crida "urgent" a prendre accions "contundents", perquè preveu que els hospitals patiran una sobrecàrrega de casos i demana que es planifiqui "immediatament" un augment de la capacitat hospitalària.

Això no vol dir que la vacuna no funcioni. L'organisme recorda que les punxades s'han demostrat efectives per evitar morts i els casos més severs de la malaltia i, per tant, accelerar la vacunació continua sent clau, i aquest serà un altre dels missatges que enviaran els líders aquest dijous. Segons l’ECDC, s'han salvat mig milió de vides gràcies a les vacunes.

Fins ara, s'han detectat 2.127 casos d'aquesta variant a Europa. I, si bé és cert que gairebé tots són lleus o asimptomàtics, la velocitat és el principal repte. Fins i tot si la gravetat de la malaltia que causa l'òmicron és igual o inferior a la delta, diu l'ECDC, l'augment de la transmissibilitat contrarestaran ràpidament els efectes positius del fet que sigui una variant més lleu. Per tot plegat, les autoritats sanitàries europees cridin a recuperar les mesures de restricció de la vida social per salvar les festes de Nadal. "Continua sent prioritari l'ús de la mascareta, el teletreball, evitar les aglomeracions i quedar-se a casa. Els països que eliminin aquestes mesures poden esperar un fort augment de casos", rebla la directora de l'ECDC.