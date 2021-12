Europa tanca l'any amb la incidència del covid disparada a tot el continent

BarcelonaEl Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, en anglès) ha publicat aquest dijous l'últim mapa de seguiment epidemiològic de l'any, que mostra de manera clara que la situació és adversa a tot el continent. En un moment en què la variant òmicron, més transmissible que les anteriors, creix exponencialment, tots els països, amb l'única excepció de Romania, es tenyeixen de vermell o vermell fosc, el color que indica un risc alt o molt alt.

Dels 30 estats de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), 18 registren una incidència acumulada de les últimes dues setmanes superior a 500 nous casos per 100.000 habitants. És el cas d'Espanya, que té totes les comunitats autònomes pintades de vermell fosc. Hi ha vuit països més que tenen regions en nivell molt elevat i d'altres en nivell elevat (de color vermell clar), cosa que significa que la incidència està entre els 200 i els 499 casos per 100.000 habitants o entre 75 i 200 però amb una taxa de positivitat en tests superior al 4%.

L'únic país que s'escapa del vermell és Romania, que està pintat de color taronja, excepte la capital, Bucarest, que sí que es troba en un nivell de risc elevat. Durant l'última setmana, tres regions espanyoles (Castella-la Manxa, Extremadura i Andalusia) han empitjorat, així com algunes zones d'Itàlia. En canvi, algunes regions d'Àustria, Alemanya, Grècia i Hongria han vist com la situació ha millorat, malgrat que el risc continua sent alt.