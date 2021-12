Aval judicial al toc de queda: què has de saber si passes les Festes a Catalunya?

BarcelonaEls carrers de la majoria de ciutats de Catalunya tornen a buidar-se de matinada, com ja va passar durant el Nadal de l'any passat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat el toc de queda i la limitació de les reunions a un màxim de 10 persones que demanava la Generalitat. El tribunal ha donat llum verda al confinament nocturn en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència superior als 250 casos per cada 100.000 habitants en l'última setmana i els que hi limiten, com proposava el Govern. També restringeix les trobades socials i prorroga l'ús del certificat covid als bars i restaurants. Els magistrats han ratificat les restriccions més dures davant "el creixement exponencial" de casos d'òmicron i l'augment de la pressió hospitalària, tot i l'oposició de la Fiscalia, que considera les mesures desproporcionades.

Mapa interactiu: Auri Garcia

El Govern va enviar dimecres al tribunal la petició per tirar endavant les dues mesures, que necessiten l'aval judicial perquè afecten drets fonamentals. La intenció de l'executiu és posar-les en marxa aquest dijous a la nit mateix, juntament amb el tancament de l'oci nocturn i la reducció d'aforament del 50% a la restauració –les terrasses en queden exemptes– i del 70% als comerços, a la cultura i l'esport. De fet, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que els Mossos han reforçat cada torn amb 50 unitats de seguretat ciutadana i 16 d'ordre públic per fer complir el toc de queda. Elena ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana en una entrevista a l'ACN i ha demanat "una resposta cívica" a la població.

A l'hora de validar les mesures el tribunal no només ha tingut en compte l'augment dels contagis i de la pressió hospitalària. El factor diferencial que ha fet inclinar la balança dels magistrats és l'últim informe del comitè assessor del Govern en matèria de covid, que pronosticava que, sense mesures dràstiques, Catalunya podia arribar a registrar uns 25.000 positius diaris al gener que "col·lapsarien" els serveis assistencials. "Sens dubte aquest tribunal no pot devaluar la transcendència del que s'informa i en concret el fet que el creixement exponencial de la variant òmicron col·lapsarà els serveis assistencials a principis de gener de 2022", subratllen els magistrats en la seva resolució.

A les conclusions d'aquest informe dels experts, els magistrats hi afegeixen la radiografia de la situació actual amb el país en el nivell màxim d'alerta per covid, una taxa setmanal de 521 casos positius per cada 100.000 habitants, un 40% de llits per a pacients crítics als hospitals ocupants per persones amb coronavirus i 122 morts notificats entre la setmana del 12 al 18 de desembre. Amb aquest escenari sobre de la taula, el tribunal considera que les restriccions són "idònies", "necessàries" i "proporcionades" per "lluitar contra la propagació del virus" i més tenint en compte que arriben les celebracions de Nadal, Cap d'Any i Reis, en què "l'actitud joiosa, l'aglomeració de persones, la interacció social, la dificultat de mantenir la distància social amb mascareta, etc., poden generar un risc més gran de contagi per la relaxació d'algunes cauteles", apunten els magistrats.

Certificat per moure's

L'entrada en vigor del toc de queda des de la una fins a les sis de la matinada obligarà a recuperar els documents d'autorresponsabilitat que ja es van fer servir durant anteriors onades del covid i que han de permetre la circulació sense problemes, sempre que hi hagi un motiu justificat. El document es pot descarregar aquí en format PDF o es pot omplir des d'aquest enllaç.

Tant els Mossos d'Esquadra com els policies locals de les ciutats sota el toc de queda poden requerir-lo als ciutadans que a hores prohibides caminin o vagin en vehicle per la via pública. En aquest moment, s'haurà de mostrar el certificat amb la causa inajornable que obliga a sortir al carrer. En el full hi ha diverses opcions, com la compra de productes alimentaris, farmacèutics o de primera necessitat, així com desplaçar-se per a una visita mèdica, anar o tornar de treballar –detallant el nom de l'empresa– o el retorn al lloc de residència habitual. A més, també està autoritzada la sortida per donar assistència a persones dependents o per causa major.