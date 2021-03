França dissol el grup ultra que volia barrar el pas dels migrants als Pirineus

Disponible en: cat

SabadellEl consell de ministres de França ha aprovat aquest dimecres la dissolució de Génération Identitaire, un grup d'extrema dreta que havia dut a terme diverses accions de rebuig a la immigració. Al decret que en certifica la il·legalització, el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, afirma que "l'associació i alguns dels seus membres" mantenen un "discurs de l'odi que incita a la discriminació o a la violència contra els individus per raó del seu origen, la seva raça o la seva religió" i afegeix que l'entitat té "una organització militar" que li dona "el caràcter d'una milícia privada" .

El document també detalla que Génération Identitaire "presenta la immigració i l'islam com unes amenaces que els francesos han de combatre" i sol barrejar conceptes com musulmans i immigració amb d'altres com escòria, assassins o terroristes, "amb l'objectiu d'atiar el ressentiment d'una part de la població contra els estrangers o els francesos d'origen estranger".

Així mateix, segons el decret de dissolució, l'entitat té "lligams amb grupuscles d'ultradreta dels quals rep suport logístic que defensen també una ideologia que apel·la a la discriminació, la violència o l'odi, en nom de teories racistes o supremacistes". En aquest sentit, el text destaca que entre les persones que han aportat fons a Génération Identitaire hi ha Brenton Tarrant, el supremacista australià que l'any 2019 va atemptar contra dues mesquites de la ciutat de Christchurch, a Nova Zelanda, i va matar 51 persones.

Control de fronteres

El ministre de l'Interior havia posat l'entitat en el punt de mira el 26 de gener, una setmana després que una trentena dels seus membres duguessin a terme una acció simbòlica de control de fronteres a la zona del coll del Portilhon, que separa la Vall d'Aran del departament francès de l'Alta Garona. "Hem vingut a aquest punt de pas per exigir el tancament total de la frontera i donar suport a les forces de l'ordre", va explicar llavors la portaveu de l'entitat, Thaïs d’Escufon, al diari Marianne. A bord de tres furgonetes amb l'eslògan "Defensar Europa", els militants de l'associació van patrullar la zona per detectar persones "sospitoses", és a dir, "que viatgessin soles, a peu, i que fossin d'origen africà o magribí" que tinguessin intenció d'entrar a França.

Génération Identitaire va organitzar un acte simbòlic de control de fronteres a finals de gener al Pirineu per impedir l'entrada d'immigrants a França

Darmanin va dir que aquella operació (que no va tenir cap efecte pràctic) l'havia "escandalitzat" i el 13 de febrer va iniciar el procediment per dissoldre l'organització, a la qual va donar deu dies per presentar al·legacions. Els arguments de l'entitat, però, han sigut rebutjats. El dia 20, unes 1.500 persones es van manifestar a París contra la intenció del govern de dissoldre Génération Identitaire, que ha comptat també amb el suport del Reagrupament Nacional de Marine Le Pen. El partit d'extrema dreta va denunciar que es tractava d'un procés "polític" i "un perillós atac a les llibertats fonamentals". L'organització ha anunciat que recorrerà la seva dissolució.

L'acció del mes de gener als Pirineus s'inspirava en una altra que la mateixa associació havia dut a terme als Alps l'abril del 2018. En aquella ocasió, un centenar de persones (entre les quals hi havia ciutadans d'altres països europeus) van bloquejar amb tanques un port de muntanya fronterer amb Itàlia per impedir que hi passessin immigrants clandestins, que acostumen a utilitzar-lo com a via d'entrada a França. Génération Identitaire va contractar fins i tot dos helicòpters que van sobrevolar la zona per localitzar més fàcilment les persones que tinguessin intenció de passar-hi. Tres membres de l'entitat van ser condemnats a sis mesos de presó per aquells fets, però el desembre passat un tribunal d'apel·lació va anul·lar la pena.

Nou anys d'història

Génération Identitaire es va fundar a Lió l'any 2012 i es va donar a conèixer l'octubre d'aquell any amb la seva primera gran acció: desenes de militants es van enfilar a la teulada d'una mesquita en construcció a la ciutat de Poitiers i hi van desplegar pancartes en què reclamaven un referèndum sobre la immigració i la construcció de mesquites i es presentaven com a hereus de la Reconquesta. L'acte va acabar amb cinc penes de presó que posteriorment van ser anul·lades.

Entre les accions que ha dut a terme l'organització des de llavors hi ha un intent de bloqueig de l'anomenada Jungla de Calais (el 2016), l'ocupació de la seu de l'ONG SOS Méditerranée, dedicada al rescat de migrants en alta mar (el 2018), o una protesta en una oficina de serveis socials, on van desplegar una pancarta en què reclamaven "diners per als francesos i no per als estrangers" (el 2019).

Estem en guerra amb tots els que volen prendre'ns les arrels i fer-nos oblidar qui som. El nostre ideal és la reconquesta, i la portarem fins al final " Géneration Identitaire

"Fem una crida al jovent perquè aixequin el cap: davant de l'escòria, davant dels que volen controlar la nostra vida i les nostres idees, davant de la uniformització dels pobles i de les cultures, davant de la marea de la immigració massiva, davant d'una escola que ens amaga la història del nostre poble per impedir que l'estimem, davant d'una pretesa convivència que es converteix en malson, Génération Identitaire és la primera línia de la resistència", diu l'associació a la seva web. "Estem en guerra amb tots els que volen prendre'ns les arrels i fer-nos oblidar qui som. El nostre ideal és la Reconquesta i la portarem fins al final", afegeix. L'associació afirma que té uns 2.800 membres, però, segons els mitjans francesos, els experts consideren que, en realitat, el seu nombre de militants se situa al voltant dels 800.