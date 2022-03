França elimina el passaport vacunal i la mascareta als interiors

ParísFrança torna a la normalitat relativa després de l'última onada de covid, la cinquena al país. El govern ha anunciat aquest dijous que relaxa les restriccions a partir del 14 de març, quan el passaport vacunal –que fins ara era obligatori per a totes les activitats d'oci– quedarà en suspens, tot i que l'obligació de tenir la pauta de vacunació completa continuarà vigent per al personal sanitari i per accedir als hospitals i les residències de la tercera edat. El mateix dia, la mascareta deixarà de ser obligatòria als espais públics interiors, a excepció dels transports públics i les aules.

"La situació ha millorat gràcies a l'esforç col·lectiu. Hi ha les condicions per a una nova fase d'alleugeriment de les restriccions", ha anunciat el primer ministre, Jean Castex, en una entrevista a la televisió TF1. Després de registrar màxims històrics de contagis a finals de gener, el nombre de casos ha caigut en picat les últimes setmanes. La baixada de la incidència ha sigut d'un 30% l'última setmana. La incidència acumulada actual a set dies és de 584 casos.

En les últimes setmanes ja s'havien relaxat algunes mesures, com l'eliminació de l'obligació de portar mascareta al carrer i als espais interiors on es demanava el certificat vacunal per accedir-hi. També van reobrir les discoteques a mitjans de febrer i es van flexibilitzar els protocols a les escoles. L'anunci d'aquest dijous suposa el punt final a les mesures que s'havien activat amb la cinquena onada, sobretot el polèmic passaport vacunal, que era obligatori per accedir a bars, restaurants, museus, teatres, gimnasos, monuments turístics, etc., i també per treballar a tots els sectors on es demanava.

Pla econòmic

La decisió d'aixecar la majoria de mesures anticovid arriba cinc setmanes abans de la primera volta de les eleccions presidencials i coincideix amb una carta que es publicarà aquest dijous al vespre als diaris regionals francesos del president, Emmanuel Macron, anunciant que opta a la reelecció. En la mateixa entrevista, Castex ha anunciat que el govern impulsarà un "pla de resiliència" per frenar l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna. "El mandat és protegir els nostres conciutadans i l'economia francesa", ha resumit Castex, sense avançar-ne les mesures concretes.