Nestlé retira dels supermercats gelats amb substàncies cancerígenes

ParísNestlé ha hagut de retirar dels congeladors dels supermercats gelats que contenien més òxid d'etilè —un compost químic cancerigen— del que està permès. Concretament, segons han assegurat a l'ARA fonts dels serveis de qualitat de diferents cadenes de supermercats, han hagut de treure del punt de venda cons Extreme de nata i maduixa i de vainilla i caramel. "Volem comentar-vos una alerta que hem rebut per presència d'òxid d'etilè a l'estabilitzant procedent de Turquia lygomme FM 4605 en gelats. La vostra empresa és al llistat de distribució", diu el missatge que va enviar Nestlé als supermercats després que França anunciés que retirava diferents marques de gelats del mercat.

De fet, l'alerta sobre l'excés d'òxid d'etilè en alguns productes —pans, brioixeria, pastissos, plats preparats, formatges, etc.— ve de lluny. El primer país a detectar-ho va ser Bèlgica el novembre del 2020. Catalunya també es va veure afectada i diferents empreses van haver de retirar productes dels supermercats. Des d'aleshores, la Unió Europea ha intensificat els controls, però fa uns quinze dies França es va adonar que additius de gelats també contenien massa òxid d'etilè. El diari francès Le Figaro va publicar que des de l'inici de l'alerta a França s'havien retirat més de 7.000 productes.

L'òxid d'etilè es fa servir per desinfectar espècies i llavors com el sèsam, el psyllium i la farina de garrofa, que s'utilitza com a estabilitzant i espessidor per a gelats. Tot i que la Unió Europea el va prohibir el 2011, quan es va descobrir que a llarg termini provocava càncer i mutacions genètiques, encara hi ha països, com l'Índia o Turquia, que en gasten.

Poca transparència

França, a diferència d'Espanya i Catalunya, que no han dit cap nom de marca afectada, informa de manera transparent de quins productes i lots estan contaminats a través d'un web i de les xarxes socials. En aquest sentit, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va sol·licitar al ministeri de Consum espanyol que fes el mateix, "i més quan es tracta d'un producte alimentari àmpliament consumit per la població infantil, especialment en aquestes dates estiuenques". "A més, ja que els estabilitzants utilitzats en la fabricació de gelats solen utilitzar-se en altres tipus d'aliments, com els postres làctics i les salses, l'OCU considera que s'hauria de comprovar si ha pogut arribar a altres productes", conclou el comunicat.

#RappelProduit



Mini bâtonnets Almond - Black - White - Chocolate - Carrefour Extra



Risques : Dépassement des limites autorisées de pesticides



Motif : teneur en oxyde d'éthylène dépassant les limites autorisées par la réglementation européennehttps://t.co/JQAHpnjVsk pic.twitter.com/XA7RmDfxbP — RappelConso (@RappelConso) 14 de junio de 2021

En la mateixa línia que les institucions, Nestlé no ha volgut dir a l'ARA si ha hagut de retirar productes que ja estaven als punts de venda o que encara es trobaven en magatzems de distribució. Tampoc ha volgut concretar quins gelats es veuen afectats. Simplement, ha confirmat que "tots els productes potencialment afectats han sigut bloquejats i retirats". Només en el cas que el producte provoqués intoxicacions immediates, com passa amb la listèria o la salmonel·la, l'empresa tindria l'obligatorietat d'informar-ne als seus clients.

D'altra banda, segons expliquen fonts dels serveis de qualitat dels supermercats, les empreses afectades encara no han llençat el menjar que van retenir als magatzems de distribució i estan intentant demostrar que la quantitat d'òxid d'etilè que contenen els seus productes no supera els límits establerts per la Unió Europea o que —com que els gelats no són un aliment de consum diari com ho podria ser la carn, el peix o el pa— no acumularien prou òxid d'etilè al cos humà per ser perjudicials.