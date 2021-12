França limita el passi sanitari als immunitzats

BarcelonaFrança ha decidit posar les coses una mica més difícils a les persones que no es volen vacunar contra el covid, que a partir del 15 de gener ja no podran presentar un test amb resultat negatiu com a alternativa a la vacuna per accedir als llocs públics. El primer ministre, Jean Castex, i el titular de Sanitat, Olivier Véran, han anunciat les noves mesures adoptades pel govern francès per mirar d'aturar el creixement de contagis, disparat per la variant òmicron. La mitjana de contagis diaris durant la setmana passada va ser de 73.000, i dissabte es va superar el llindar simbòlic dels 100.000 casos, una xifra mai assolida fins ara.

Les mesures s'han aprovat en un consell de ministres extraordinari que el president francès, Emmanuel Macron, va convocar divendres per avançar el tràmit legislatiu que farà possible que l'única manera d'aconseguir el passi sanitari, necessari per accedir a la gran majoria de llocs públics, sigui amb la pauta completa de vacunació o acreditant que s'ha superat la malaltia en l'últim mig any. L'Assemblea Nacional començarà a debatre el text aquest mateix dimecres, amb la intenció que pugui entrar en vigor el 15 de gener.

Segons les últimes dades oficials, el 77% dels francesos té la pauta completa de vacunació. Si es té en compte només la població diana (els col·lectius a qui s'ofereix la immunització a hores d'ara), el percentatge és del 89,5%. Així doncs, les noves restriccions s'adrecen a aquest 10% que es resisteix a vacunar-se contra el covid. "La vacunació es manté al centre de la nostra estratègia", ha subratllat Castex.

Des de l'estiu, l'executiu de Macron ha anat augmentant la pressió als no vacunats. A mitjans de juliol, va introduir el passi sanitari per poder accedir als espais culturals i esportius, i a l'agost el va estendre a la restauració, el transport de llarg recorregut, els centres comercials i les residències de gent gran. Fins ara, les persones que no estaven immunitzades podien presentar un test negatiu fet en les últimes 72 hores, tot i que a l'octubre s'hi va afegir un nou obstacle, quan els tests van deixar de ser gratuïts.

Ara, directament es retira aquesta possibilitat, i qui no estigui immunitzat veurà la seva vida social molt més limitada, com ja passa a altres països europeus que han optat per tancar les portes als que no s'han vacunat, com ara a Àustria, on només poden sortir per treballar i fer gestions essencials, i a Alemanya, on només poden entrar a comerços de primera necessitat. A més, la llei també preveu sancions més severes per a qui falsifiqui els certificats de vacunació.

Altres mesures

Castex també ha anunciat que des del 3 de gener i durant tres setmanes es limitarà l'aforament de grans esdeveniments a 2.000 persones en interiors i a 5.000 a exteriors. La mascareta serà obligatòria també als exteriors a algunes grans ciutats, però la decisió dependrà dels governs locals. A més, el govern francès insta les empreses a implantar el teletreball com a mínim tres dies a la setmana en totes les feines on sigui possible.

Amb tot, no es preveuen mesures més restrictives per a la població general, com el toc de queda, tampoc la nit de Cap d'Any. D'altra banda, no es planteja endarrerir l'inici de les classes després de les vacances de Nadal, previst per a dilluns que ve.

Vacunació

Castex també ha anunciat que, per impulsar la vacuna de reforç, la tercera dosi es podrà posar quan hagin passat tres mesos des de la segona punxada.

A més del passi sanitari, des de mitjans de setembre gairebé tres milions de francesos del sector sanitari i d’emergències estan obligats a vacunar-se contra el covid si volen mantenir la seva feina. La mesura afecta tot el personal sanitari i sociosanitari, sigui del sector públic o privat, i inclou administratius, zeladors, voluntaris, treballadors de residències de gent gran, cuidadors de persones dependents o estudiants en pràctiques. També els farmacèutics, fisioterapeutes, dentistes i psicòlegs, així com el personal de transport sanitari, els bombers i els militars que tenen contacte amb el públic, com els gendarmes.

Tant la introducció del passi sanitari com la imposició de la vacuna a certs col·lectius professionals van originar protestes multitudinàries a diverses ciutats franceses, malgrat que aquestes mesures tenien el suport de la majoria dels ciutadans, segons els sondejos.

Fa deu dies, el ministre de Sanitat, Olivier Véran, ja va admetre que restringir el passaport covid només a les persones immunitzades suposa imposar la vacunació obligatòria “de manera dissimulada”, però més eficaç. “Prohibir entrar a bars, restaurants i altres llocs a les persones no vacunades és més efectiu que multar-los amb 100 euros si els paren al carrer”, va dir al mitjà online Brut. Amb tot, va subratllar que “la idea no és castigar, sancionar o ostracitzar”, sinó fer entendre que no hi ha cap altra opció. “No podem omplir els hospitals, no podem continuar vivint sota l’amenaça de noves onades de l’epidèmia perquè cinc milions de francesos han decidit no protegir-se”, va argumentar.