França pagarà 500 euros mensuals als joves 'ninis'

ParísEls ninis francesos de menys de 25 anys –els joves que ni estudien ni treballen– podran cobrar una ajuda pública de 500 euros al mes a partir del març de l'any que ve. El govern francès havia posat la idea sobre la taula fa uns mesos i aquest dimarts ha confirmat la mesura el president del país. Emmanuel Macron ha triat una xarxa social utilitzada per milions de joves, Facebook, per adreçar-se directament a ells. "No em resigno al fet que centenars de milers de vosaltres porteu tant de temps sense feina, sovint sense recursos, sense perspectives", ha escrit el president de la República.

El govern francès ha evitat dir-ne ajuda o subvenció i ha presentat la mesura com un "contracte de participació juvenil". De fet, els 500 euros mensuals estaran vinculats al fet que els joves s'activin per formar-se o buscar feina: per poder optar a l'ajuda, hauran de seguir cursos de formació o un programa d'acompanyament laboral d'entre 15 i 20 hores setmanals. Podran entrar al programa els menors de 25 anys que portin temps sense fer res.

El govern francès calcula que se'n beneficiaran prop de 400.000 joves; la meitat del que s'havia anunciat en un principi. L'elevat cost de la mesura ha portat l'Elisi a retallar les seves ambicions. Si en un principi s'havia pensat que l'ajuda també la poguessin rebre els treballadors joves precaris –perquè poguessin seguir formant-se o aconseguir una feina millor–, finalment n'han quedat exclosos. Tampoc podrà beneficiar el conjunt de ninis: es calcula que n'hi ha al voltant d'un milió.

Iniciativa electoralista

Macron anuncia les ajudes als joves quan falten cinc mesos per a les eleccions presidencials. El govern francès, però, intenta rebatre les veus que acusen el president d'aprovar mesures electoralistes. "La finalitat de la mesura no és instal·lar els joves en un acompanyament infinit i sense resultats", sinó que al final els joves trobin feina, ha subratllat el primer ministre, Jean Castex. El govern francès encara no ha publicat la lletra petita de la iniciativa, però, segons ha explicat Castex, la no participació a les formacions proposades o el rebuig d'un lloc de treball implicarà deixar de percebre els 500 euros.

França està prement a fons l'accelerador de la recuperació econòmica i una de les prioritats de Macron és reduir la taxa d'atur, que se situa en el 7,9%, molt inferior a l'espanyola (al voltant del 14%, segons el càlcul d'Eurostat). La taxa d'atur juvenil francesa s'eleva fins al 18,6%, una dada "massa elevada", segons ha admès aquest dimarts el president del país. "La generació del confinament pot ser la d'un nou impuls", ha destacat en el seu missatge a Facebook.