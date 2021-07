El passaport covid entra en vigor a França marcat per la polèmica

ParísA partir d'avui, per entrar als espais culturals i esportius de França amb un aforament de més de 50 persones –concerts, festivals, museus i la majoria de teatres, cinemes i gimnasos– s'haurà de presentar el nou passaport covid, és a dir, cal estar vacunat amb la pauta completa o presentar un test negatiu de les últimes 48 hores. Aquesta tarda arrenca un debat a l'Assemblea Nacional per ampliar la mesura, a partir de l'1 d'agost, als bars i restaurants (incloses les terrasses), avions, trens i autocars de llarg recorregut, centres comercials de més de 20.000 metres quadrats i residències de gent gran. Això si les protestes, el Parlament o els tribunals no ho impedeixen.

Tot i que les noves mesures, segons els sondejos, tenen el suport de gairebé el 60% dels francesos, milers de manifestants han sortit al carrer per protestar contra el que consideren una "dictadura sanitària". Com els armilles grogues, a través de les xarxes socials s'han convocat manifestacions cada dissabte. Alguns manifestants han acusat l'Elisi d'assenyalar els no vacunats com els nazis ho feien amb els jueus. A més, dos centres de vacunació han estat víctimes d'actes de vandalisme i la Fiscalia va fer públic ahir que està investigant diferents amenaces de mort a diputats favorables al passaport sanitari.

Més enllà dels carrers, també hi ha representants polítics de diferents sensibilitats ideològiques que s'oposen a les mesures que, des del seu punt de vista, suposen indirectament l'obligació de vacunar-se. El líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, ha fet una crida a manifestar-se dissabte vinent contra "la retallada de llibertats" pel que considera una mesura "desproporcionada". Això sí, ha demanat als seus distanciar-se dels que comparen el passaport sanitari amb el nazisme. "No, no ens hem de deixar confondre, la seva aplicació no és la Xoà", va remarcar. A l'altre costat de l'espectre polític, també s'han mostrat crítics l'eurodiputat conservador François-Xavier Bellamy i el centrista Löic Hervé, que en un article a Le Figaro asseguren que "tot el model de societat [francès] està amenaçat".

Aquestes mesures ja van ser anunciades pel president de la República, Emmanuel Macron, en un discurs solemne el 12 de juliol per evitar "una quarta onada de covid" i accelerar el ritme de vacunació de França, que és un dels països d'Europa amb un percentatge més alt d'escèptics amb l'eficiència de la vacuna. L'anunci va aconseguir l'objectiu immediatament: més d'un milió de persones van demanar cita per vacunar-se la mateixa nit i fins a quatre milions ho van fer al llarg de la setmana. Cal dir, també, que fa setmanes que a França el nombre de casos de covid detectats per dia no para de créixer. Dilluns l'Elisi va anunciar que la taxa d'incidència ja és de més del 125%, i ahir que dilluns es van detectar 18.000 infeccions noves, un 150% més del que es va registrar fa una setmana. A hores d'ara ja s'ha administrat la pauta completa a 30 milions de francesos, el 60% de la població de més de 16 anys.

Macron també va avançar que a partir del 15 de setembre tots els sanitaris i sociosanitaris haurien de tenir la pauta completa de la vacuna si volien mantenir el seu lloc de treball. L'objectiu és el mateix: empènyer les infermeres i els cuidadors als centres vacunació, ja que, paradoxalment, són un dels col·lectius més escèptics. Segons un informe de l'Assistència Pública dels Hospitals de París que va fer públic Le Monde, el 17 de juny el 91% dels metges havien rebut almenys una dosi de la vacuna, mentre que només ho havien fet el 54% del personal sociosanitari. "És inadmissible que els nostres avis es tornin a contagiar als centres sanitaris", va criticar a l'Assemblea Nacional el primer ministre, Jean Castex.