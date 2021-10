França, en estat de xoc: 330.000 infants han sigut víctimes d'abusos sexuals a l'Església catòlica

ParísL'informe, de 2.485 pàgines, és devastador. Per primera vegada a França, una comissió independent ha investigat les agressions sexuals comeses a l'Església catòlica des del 1950. L'informe, publicat aquest dimarts, conclou que almenys 216.000 menors d'edat han sigut víctimes d'abusos –el 80% són nens davant un 20% de nenes–, xifra que augmenta fins als 330.000 si es comptabilitzen les agressions per part de laics en funcions religioses (professors, voluntaris, monitors, etc.). Tres de cada deu menors han patit violacions.

La investigació, que ha durat dos anys i mig, ha permès identificar entre 2.800 i 3.200 sacerdots i religiosos abusadors –una estimació a la baixa, puntualitza el document– que han actuat durant 70 anys impunement gràcies al silenci i l'encobriment de l'Església. "Hi ha hagut sobretot un conjunt de negligències, de fracassos, de silenci, que han tingut un caràcter sistèmic. L'Església no ha sabut veure, escoltar, captar els senyals", ha denunciat el president de la comissió d'investigació, Jean-Marc Sauvé. El responsable de l'informe també ha lamentat la "profunda i absoluta indiferència, fins i tot cruel", cap a les víctimes per part de l'Església, sobretot fins a l'any 2000.

Aquell any, conscient dels abusos sexuals en mans de sacerdots, l'Església catòlica francesa anuncia que posa en marxa una política de "tolerància zero" amb les agressions, però l'informe assegura que només van ser paraules i que les agressions sexuals van continuar. Atribueix la situació als "llaços de fraternitat" entre els religiosos. Els responsables eclesiàstics van optar, una vegada més, per callar i amagar els delictes sexuals comesos pels religiosos en un moment en què el problema ja era conegut.

El problema persisteix

De fet, els responsables de l'informe han advertit que avui dia l'Església catòlica francesa no ha pres mesures i que les agressions sexuals continuen. "Hem d'apartar la idea que els abusos a l'Església catòlica han estat erradicats i que el problema ha quedat enrere. El problema persisteix", ha destacat Sauvé.

L'informe s'ha presentat en un acte públic, amb la presència de víctimes i de responsables de l'Església catòlica –hi havia fins i tot el nunci del Vaticà–. El president de la Conferència Episcopal de França, Éric de Moulins-Beaufort, ha qualificat d'"insuportable" el relat de les víctimes que recull l'informe de la comissió d'investigació. "El que descriu ens ofega. És molt greu, brutal", ha afirmat. "Volem demanar perdó", ha dit Moulins-Beaufort. "El temps per a les ambigüitats i la ingenuïtat s’ha acabat", ha promès.

Especialment colpidores han sigut les paraules d'una de les víctimes, François Devaux, que s'ha adreçat als responsables eclesiàstics per reclamar que s'assumeixi la culpa i es demani perdó. "El que ha d'entendre és que vostè és una vergonya per a la nostra humanitat", ha dit adreçant-se al president de la Conferència Episcopal. "Heu de pagar per tots aquests crims", ha reclamat Devaux, president de l'associació de víctimes Le Parole Libérée.

François Devaux, fondateur de La Parole Libérée s'adresse aux auteurs de crimes pédophiles : "Vous êtes une honte pour notre humanité" pic.twitter.com/Fwfwradkiv — BFMTV (@BFMTV) 5 de octubre de 2021

Delictes prescrits

La investigació sobre els abusos sexuals a l'Església a França difícilment comportarà l'obertura de més processos penals. Segons apunta l'informe, la majoria de delictes estan prescrits i molts dels abusadors han mort, però la comissió independent que ha escoltat les víctimes i ha redactat l'informe demana a l'Església indemnitzacions i, sobretot, que es facin esforços per reparar el dany i es posin en marxa mesures per evitar que els abusos segueixin. "No hi pot haver un futur comú sense un treball de veritat, perdó i reconciliació", ha subratllat Jean-Marc Sauvé.

L'informe es publica després d'anys d'un degoteig constant de denúncies penals contra sacerdots que va tenir com a conseqüència que finalment els responsables eclesiàstics francesos deixessin de mirar cap a una altra banda, especialment després de la crida del papa Francesc a prendre mesures contra la pederàstia a l'Església. El 2019 el Papa va eliminar el secret pontifici en els casos relacionats amb els delictes d'abusos sexuals a menors.

Aquest dimarts, el pontífex ha expressat el seu "dolor" pel contingut de l'informe, que ha qualificat de "terrible realitat", alhora que ha agraït la "valentia" als qui han denunciat. El Papa va ser informat de la publicació de l'informe durant l'última visita dels bisbes francesos, a qui va rebre al setembre, segons ha informat l'Oficina de Premsa del Vaticà.