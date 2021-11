La méteo: nits encara més fredes, tramuntana i temporal de mar

Aquest matí la temperatura ha continuat baixant, la mitjana de les mínimes per al conjunt de Catalunya gairebé no ha variat, però el fred s'ha començat a encaixonar a les valls. Ahir un 25% de les estacions de les quals fem seguiment diari van baixar sota zero i avui aquesta dada ja ha arribat al 31%. D'entre les mínimes destaquen els -0,8 °C de Girona; des del 2012 no hi havia una primera glaçada tan prematura a la ciutat. Altres mínimes han sigut els -0,7 de Vic i de Mollerussa, els -0,5 d'Olot, els 5 graus de Terrassa i de Sant Cugat, els 7,3 de Tarragona i els 9,8 del centre de Barcelona, la primera temperatura de menys de deu graus d'aquesta tardor al Raval.

De nit els ruixats s'han anat allunyant de la costa, tot i que ahir al vespre encara va caure una última calamarsada a Badalona que va deixar 5 l/m². La neu ha acumulat fins a 7 cm al port de la Bonaigua, segons dades del sensor de l'estació automàtica que el Meteocat té instal·lada en aquest punt. A les Balears les pluges s'han repetit durant la nit, destaquen els 19 l/m² de l'aeroport de Maó o els 16 d'Artà. Ahir les pluges i calamarsades van arribar a descarregar fins a 75 l/m² as Mercadal i 48 a Son Servera.

Avui serà un dia amb més sol que núvols i a Catalunya no es repetiran els ruixats curts però intensos d'ahir. Els xàfecs se centraran sobretot a les Pitiüses i al sud del País Valencià, on poden repetir-se algunes tempestes i calamarsades. De nit i matinada els ruixats podrien afectar també altres punts de les Balears.

El vent d'entre tramuntana i gregal bufarà amb cops de més de 50 km/h a la Costa Brava i en qualsevol punt de les Balears. Demà a primera hora les ventades arribaran a superar els 70 o 80 km/h a Menorca i Mallorca, i això farà que la situació marítima sigui molt complicada amb onades que poden arribar a superar els 5 metres. L'Aemet té un avís actiu taronja a tot l'arxipèlag per aquest aspecte. El Meteocat també alerta d'una situació marítima complicada a la Costa Brava, on les onades poden superar els 2,5 metres. La tramuntana s'enfortirà entre diumenge i dilluns, dies en els quals les ratxes poden arribar a superar els 70 o 80 km/h al nord de la Costa Brava. El vent seguirà sent molt fort a Menorca i al nord de Mallorca.

Aquest dissabte el sol predominarà, i diumenge els núvols tampoc seran abundants. Les possibilitats de noves pluges a Catalunya són escasses com a mínim fins dimecres. Es poden repetir nevades tímides al vessant nord del Pirineu, que és on els núvols seran més abundants demà i diumenge. Entre dimarts i dimecres no és descartable que pugui ploure a l'est de Catalunya, però aquest escenari no és el més probable. A les Balears el temps sí que seguirà sent molt mogut i demà es podrien repetir ruixats abundants a Menorca i a l'est de Mallorca sobretot.

El fred seguirà sent protagonista. La matinada que ve serà encara una mica més freda en comarques interiors i les glaçades continuaran augmentant. Al migdia la temperatura pujarà una mica, sobretot diumenge i dilluns. La primera part de la setmana que ve seguirà sent freda per a l'època: la temperatura no serà tan baixa com avui o demà, però continuarà la sensació de fred una mica avançat per a l'època.

Avui els models de previsió han rebaixat la possibilitat que la borrasca que es formarà al Mediterrani aquest cap de setmana pugui ser violenta a les Balears. El temporal marítim de diumenge i dilluns al nord de l'arxipèlag serà molt dur, però les pluges i les ratxes de vent no seran tan importants com semblava ahir que podien arribar a ser. Els models de previsió fan pensar avui que la borrasca no serà tan profunda, i que les quantitats de pluja més abundants de la setmana que ve cauran sobre el mar.