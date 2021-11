Catalunya aprova el certificat covid per a bars, restaurants, gimnasos i residències

BarcelonaEl Govern de la Generalitat sol·licitarà aquesta setmana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ampliar l’ús del passaport covid perquè sigui obligatori per entrar als interiors de bars, restaurants i gimnasos, i per garantir les visites segures a les residències de gent gran. "Més certificat covid per evitar noves restriccions", ha resumit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha admès preocupació per l'escalada de contagis de les últimes setmanes. La voluntat de la Generalitat és que l’exigència d’aquest document –el QR que acredita la pauta completa de vacunació, una infecció recent o una prova diagnòstica negativa– estigui vigent ja aquest divendres a la mitjanit si el tribunal hi dona llum verda, i serveixi per accedir a aquestes activitats en espais tancats que es consideren de més risc o especialment vulnerables si hi entra el virus, com ara als geriàtrics. Fins ara el passaport s'exigia per a l’oci nocturn i per a banquets, celebracions i actes amb ball en hotels i restaurants.

L’extensió de l’ús del passaport covid és una restricció que afecta drets fonamentals i requereix un aval judicial per poder tirar endavant. De fet, el Govern està reunit aquest dimarts per polir els detalls de la resolució que es traslladarà al TSJC perquè autoritzi la mesura, si tot va bé, per a aquest cap de setmana. De moment els únics detalls que es coneixen són que, en el cas de la restauració, l'ús del certificat només afectarà els interiors dels locals, independentment de l'aforament –les terrasses en queden al marge–, i que la vigència inicial seria de quinze dies.

Plaja ha recordat que el Govern es va comprometre a ampliar l'ús del certificat covid únicament si l'augment dels contagis amenaçava la viabilitat d'alguns sectors amb noves restriccions, com el límit d'aforament, la modificació d'horaris o la suspensió d'activitats. "Malauradament tornem a aquest punt, Catalunya està en una franja de risc alt i es fa necessari ampliar l'ús d'aquest certificat", ha explicat.

A efectes pràctics la mesura únicament afecta el grup de persones no vacunades (un 16,1% de la població si no es tenen en compte els més joves de 12, que no poden rebre cap dosi), però és el primer pas enrere que fa la Generalitat en els últims dos mesos i pot marcar el camí de les pròximes setmanes per contenir l'avenç del virus. La idea és que la mesura estigui plenament desplegada de cara al pont de la Puríssima, que enguany serà llarg perquè s’encavalca amb el cap de setmana.

Repunt als hospitals

Plaja ha assegurat que l'objectiu principal d'aquesta mesura és reduir el risc de contagi en espais tancats on no es pot dur mascareta i on no hi ha prou distància social i, així, evitar la sobrecàrrega del sistema sanitari, avançant-se a un increment de les hospitalitzacions, sense haver d'aplicar restriccions més dures. De fet, feia dies que tant els portaveus del departament de Salut com els experts que els assessoren es mostraven partidaris d’aplicar-lo per frenar la transmissió en espais considerats de risc. Tot i que no hi ha cap garantia que el seu ús pugui evitar l’escalada de contagis que va començar ara fa tres setmanes, la Generalitat confia que pugui frenar el ritme de creixement de noves infeccions.

El passaport covid s'erigeix així com una nova estratègia del Govern davant del rebot de la corba de contagis, que aquesta setmana s'ha enfilat fins als 7.475 casos, és a dir, més d'un miler de positius diaris de mitjana. Aquesta dada no es registrava des de l'agost. "Fa setmanes que la tendència a l'alça [de contagis] va a un ritme preocupant per a la salut individual i col·lectiva i per al bon funcionament del sistema sanitari, que ja comença a notar-ho tant en visites a laAtenció primària com en ingressos a l'hospital i a les unitats de cures intensives (UCI)", ha explicat Plaja. Aquest dimarts hi ha 519 persones ingressades per covid als hospitals catalans (4 més), de les quals 119 són a l'UCI (12 més), i en els últims set dies la mortalitat ha pujat fins a les 25 víctimes, una mitjana de més de tres defuncions al dia.