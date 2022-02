Imputen per homicidi imprudent l'exdirectora de la residència de Tremp on van morir 64 persones

El jutjat de Tremp ha imputat per homicidi imprudent l'exdirectora de la Residència Fiella, de Tremp, on van morir 64 persones arran d'un brot de covid-19 el novembre del 2020. En total, hi ha dues causes obertes contra ella i també contra la llavors responsable d'higiene sanitària. Se les investiga per homicidi imprudent i vexació injusta, i també, en una segona causa, per suposats delictes contra la seguretat dels treballadors.

La gravetat del brot que va viure el centre, on van morir el 45% dels residents, va fer que la Fiscalia presentés la setmana passada una denúncia en què assegurava que hi va haver deixadesa en l'atenció als avis durant aquelles setmanes crítiques, així com mancances greus en les mesures adoptades per controlar el virus, i que es va privar els residents d'una correcta assistència mèdica. Segons la denúncia, la situació caòtica de la residència va provocar endarreriments en els àpats, fred, subministrament de medicaments a residents que feia dies que estaven morts i irregularitats en les visites dels familiars.

La Fiscalia exposa que el centre no tenia un protocol de defunció i això va fer que alguns familiars coneguessin la mort dels seus parents a través de la funerària o d'altres vies, i que l'arribessin a conèixer dies més tard. Denuncia que algunes famílies van ser informades que els seus residents estaven en bon estat de salut quan realment ja eren morts, i que d'altres van haver d'anar a buscar el cadàver del seu difunt directament a l'habitació del centre, pels "seus propis mitjans".

Aquest va ser el cas, per exemple, de l'Evaristo, una de les víctimes de la residència de Tremp. En un reportatge de l'ARA, el seu fill va explicar la situació dantesca que va viure al centre quan hi va anar per treure'n ell mateix el cos del seu pare. “Quan el vaig destapar, vaig veure que tenia els ulls i la boca oberts, i els punys tancats. És un escàndol. No té nom, el que m’hi vaig trobar. Hi havia mort sol”, lamentava.

Denunciat un geriàtric de Palau-Solità i Plegamans

La Fiscalia de Sabadell ha presentat denúncia penal per les 40 morts a Residencial Palau, a Palau-Solità i Plegamans, durant la primera onada de contagis per covid-19. El centre residencial de Palau s'enfronta a unes acusacions d'homicidi per imprudència greu i denegació d'assistència sanitària, entre d'altres. El cas neix de les dotze denúncies presentades per famílies de residents afectats que s'han agrupat al jutjat número 3 de Sabadell amb altres denúncies de particulars i la que ha impulsat el ministeri públic. "Estan considerant que hi hagi indicis penals greus", ha dit l'advocat d'un grup de famílies, Joaquin Calvo, en declaracions a Ràdio Palau.

Segons el testimoni de la família d'una de les víctimes, els seus parents vivien en una situació de desatenció i sense acompanyament per part del personal d'assistència. Apunta que això ja venia d'abans de la pandèmia, però que amb l'inici del coronavirus es va agreujar molt. "Des del 8 de març del 2020 fins que va morir només vaig rebre tres trucades. No em responien al telèfon tot i que trucava cada dia", assegura aquest familiar.