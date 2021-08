Els joves d’entre 12 i 15 anys es podran vacunar a partir de dimecres a Catalunya

BarcelonaEl president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha anunciat que els joves d’entre 12 i 15 anys -els nascuts entre el 2006 i el 2009- ja es podran vacunar. Podran començar a demanar hora a partir d'aquest dimecres. Segons Aragonès, són 300.000 ciutadans de Catalunya "que l'últim any han patit especialment els efectes de la pandèmia i les restriccions". El president ha fet una crida a aquesta franja d’edat a vacunar-se per començar el curs escolar amb més "immunitat" contra el covid. "És un col·lectiu que necessitem que s’immunitzi", ha dit Aragonès, per garantir la formació als centres de secundària, batxillerat i cicles formatius.

Els joves d'entre 12 i 15 anys només poden rebre la vacuna de Pfizer, com ja es fa amb els que tenen entre 16 i 18 anys. A diferència de la vacunació que s'havia fet fins ara, els que tenen entre 12 i 15 anys hauran d'anar obligatòriament acompanyats del pare, la mare o el tutor legal per poder rebre la dosi. Els nascuts el 2009 han d'haver complert els 12 anys perquè per sota d'aquesta edat no s'ha autoritzat l'ús de la vacuna.