L'OMS i el G-7 subratllen l'alt risc de la nova variant

BarcelonaL'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assegurat que el risc global que suposa la nova variant de covid-19, anomenada òmicron, és "molt alt". Així ho ha detallat l'organisme en un informe tècnic publicat aquest dilluns, en què alerta que hi pot haver "noves onades de covid-19 amb greus conseqüències, depenent de molts factors, com el lloc on es produeixin aquestes onades". Davant aquest risc, l'OMS demana als governs que prenguin mesures com més aviat millor, i en subratlla especialment una: "Accelerar la vacunació, sobretot entre la població de risc que encara no s'ha immunitzat". Tot i que no recomana obertament prohibir els vols des de determinades regions, sí que suggereix que tots els països incrementin les mesures de vigilància i que informin de possibles casos o brots associats a la variant i els intentin aïllar.

La mateixa alarma han expressat els ministres de Sanitat del G-7, que després de reunir-se d'urgència a través d'una videoconferència han conclòs que "la comunitat global fa front a l'amenaça d'una nova i altament transmissible variant del covid-19, que exigeix una acció urgent". Els ministres de Sanitat, convocats pel Regne Unit, que és qui ara té la presidència, han subratllat la necessitat que les vacunes arribin a tota la població global. "Això suposa la capacitat dels països d'absorbir l'arribada de vacunes, així com la seva preparació per poder distribuir-les", es llegeix en el comunicat que han compartit. La desigual distribució de vacunes al planeta, després d'una cursa frenètica dels països rics per acaparar les màximes dosis possibles, sempre quedarà com un dels episodis foscos de la gestió política d'aquesta pandèmia.

El missatge de l'OMS i el G-7 arriba en un moment en què la preocupació per la nova variant no para de créixer a escala internacional. Sud-àfrica i Botswana van ser els primers països on es va detectar l'òmicron, però, com hem vist altres cops durant aquesta pandèmia, el virus no ha trigat a arribar a altres parts del món i ara la seva presència comença a escampar-se per Europa: cada cop més els països del Vell Continent anuncien que n'han detectat casos. Espanya, de fet, notificava aquest dilluns els seus dos primers. Abans ho havia fet, per exemple, Portugal: 13 professionals de l'equip de futbol del Belenenses. Els dos estats de la península Ibèrica se sumen a la ja llarga llista de països, on apareixen els Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Dinamarca o Àustria. D'altres, com França, n'estaven estudiant de sospitosos aquest dilluns. I fora d'Europa l'òmicron ja havia arribat a Israel, Hong Kong, Austràlia o el Canadà.

Més mesures i més vigilància

I, per tant, les mesures per evitar l'arribada –sembla, inevitable– de la variant també creixen. La majoria de governs han prohibit o restringit els vols procedents del sud de l'Àfrica, on es van conèixer els primers casos. Divendres va sorprendre la decisió en bloc de la Unió Europea d'aïllar el sud del continent. Com a conseqüència, a partir d'aquest dilluns els viatgers que arribaven a Espanya procedents de Sud-àfrica, Botswana, Swazilàndia, Lesotho, Moçambic, Namíbia i Zimbàbue han de fer quarantena obligatòria durant deu dies, amb l'opció de reduir-la a set dies amb una PCR negativa.

Però hi ha altres governs que han anat més enllà, com el Japó o el Marroc, que han emulat Israel després d'anunciar que, a partir de dimarts, l'entrada al país quedarà prohibida per a tots els ciutadans estrangers. Suïssa, per la seva banda, ha imposat quarantenes als viatgers que arribin de països que han confirmat casos de la variant òmicron del coronavirus. I Polònia ha suspès directament els vols amb aquests territoris.

Al Regne Unit, el govern de Boris Johnson ha ampliat a tots els majors de 18 anys el permís perquè es puguin posar la tercera dosi de la vacuna contra el covid-19 i ha retallat de sis a tres mesos el termini necessari entre la segona i la tercera punxada. A l'altra banda de l'Atlàntic, en canvi, el president dels Estats Units, Joe Biden protagonitzava una compareixença per parlar sobre la nova variant. "És causa de preocupació, sí, però no de pànic". El mandatari va insistir en encoratjar la població perquè es vacuni, però no va considerar necessari ampliar restriccions.

Tot i que la comunitat científica encara no té la certesa que aquesta versió del virus sigui més transmissible i pugui ser resistent a les vacunes, Tedros Adhanom, director general de l'OMS, ha aprofitat l'avinentesa per deixar un missatge clar: "La crisi sanitària mundial no s'ha acabat, i la variant òmicron només ha vingut a recordar-nos-ho".