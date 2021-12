El 86.148, la grossa de Nadal, passa de llarg de Catalunya però el tercer premi rega Calella i Granollers

El sorteig de la Loteria de Nadal, que aquest any té com a gran novetat que els premis menors de 2.000 euros es podran cobrar per Bizum, ha repartit sort a Catalunya sobretot amb un tercer premi que ha deixat 25 milions entre Calella i Granollers, i també amb parts d'un quart premi i de quatre cinquens. La Grossa, però ha passat de llarg: ha recaigut en el número 86.148 i s'ha repartit entre localitats com Madrid (a l'Estació d'Atocha), amb 129 sèries, o Las Palmas, amb 40. El segon premi del sorteig: el 72.119, s'ha venut íntegrament a Basauri (172 sèries), al País Basc. I el tercer, el 19.517, és el que ha deixat 35 sèries premiades a Calella, venudes en bona part al Bar Pepe -que ha adquirit el número fix de l'administració Robert i els ha venut dècim a dècim- , i 15 a Granollers. També se n'han venut 103 sèries a València. L'emissió del sorteig arriba als 3.440 milions d'euros, dels quals el 70%, és a dir, 2.408 milions, es repartiran en premis. I Catalunya se n'ha emportat fins ara només prop de 35.

A les onze, s'havia cantat ja un dels dos quarts premis, que ha recaigut en el 42.833, s'ha venut molt repartit i ha deixat part del pastís a Barcelona (2,3 sèries), Begues (una sèrie), Esplugues de Llobregat (una sèrie), Montgat (una sèrie), Vila-seca (una sèrie) i Sort (una sèrie). També s'ha venut a punts del País Valencià com Elx (deu sèries) o Benidorm (4,3). I el segon dels quarts premis, cantat pocs minuts després, ha sigut el 91.179 i ha premiat especialment l'Illa d'Arousa a Galícia.

Abans, ja havien sortit dos cinquens premis que han esquitxat Catalunya. Un ha recaigut en el número 92.052, i ha deixat una sèrie a Camprodon. I l'altre, el el 70.316,s'ha venut, sobretot, al barri de Sant Andreu de Barcelona (106 sèries) i també a Lliçà d'Amunt (30 sèries). El tercer cinquè, el 26.71, també ha deixat una sèrie a Barberà del Vallès, que s'ha venut al Baricentro. El quart, el 24.198, ha esquitxat poblacions com Barcelona i Sort, amb una sèrie cadascuna, i ha premiat de forma destacada Benidorm, amb 130 sèries venudes. El cinquè, el 69.457, s'ha venut sencer a San Pedro de Alcántara, a Màlaga. El sisè, el 89.053, s'ha distribuït per l'illa de Mallorca des de l'administració de Santa Ponça.

El primer premi està dotat amb quatre milions d'euros per sèrie, és a dir, 400.000 euros el dècim, mentre que el segon premi s'embutxacarà 1.250.000 euros per sèrie, o 125.000 euros per dècim. El tercer premi està dotat amb 50.000 euros cada dècim, els dos quarts premis amb 20.000 euros i els vuit cinquens amb 6.000 euros per dècim. La pedrea, famosa per la seva tornada de "miiiiiil euroooos" –que canten els nens de San Ildefonso–, reparteix 1.794 premis de 1.000 euros cada sèrie, és a dir, 100 euros el dècim.

També tindran premi els números immediatament anterior i posterior a la Grossa, amb 20.000 euros; al segon premi, amb 12.500 euros, i al tercer premi, amb 9.600 euros.

Els afortunats amb premis inferiors a 40.000 euros no hauran de tributar a Hisenda i els que rebin quantitats més grans hauran de contribuir a l'Estat amb un 20% del premi resultant, després de restar-hi els 40.000 inicials.

Hi ha més novetats, com l'estrena de 193 boles de fusta de boix que s'introduiran als bombos després que en les habituals tasques de comprovació s'aconsellés substituir-les pel seu estat de conservació. Totes pesen 3 grams i mesuren 18 mil·límetres.

Des de fa dos anys, la sort somriu a Catalunya el dia de la Loteria de Nadal. Després de gairebé una dècada sense fortuna –els catalans rebien poc més de 50 milions en total–, el 2019 Catalunya va ser un dels territoris més triomfadors de la rifa, arreplegant uns 450 milions d'euros, entre ells el primer gran premi, que va caure a Salou –el Centre Aragonès El Cachirulo de Reus n'havia comprat molts dècims i va repartir 340 milions d'euros– i Barcelona. L'any següent, l'any de la pandèmia, la Grossa va tornar a caure a Reus, on es van vendre 60 sèries del número premiat, que va deixar 240 milions d'euros més a la ciutat.