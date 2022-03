Manca de pollastre, d'embotits o d'oli vegetal: així t'afecta la prohibició d'exportar alguns aliments ucraïnesos

BarcelonaUcraïna és coneguda com el graner d'Europa. Només l'any passat el país liderat per Volodímir Zelenski va produir 86 milions de tones de gra i és un dels principals exportadors mundials de cereals. Les dades són contundents: és el quart país que més blat de moro (16%) i blat (12%) ven a l'exterior a escala mundial i el número u en la venda d'oli de gira-sol, amb un 50%. Si pel que fa a aquest últim producte hi sumem Rússia, entre tots dos concentren el 80% de les exportacions d'aquest aliment a tot el món.

I encara més dades: el 41,3% del blat de moro que rep Espanya és d'origen ucraïnès (en l'àmbit de la Unió Europea puja fins al 55%) i el mateix passa amb el 10% del blat.

Davant d'aquestes xifres està clar que la prohibició de les exportacions oficialitzada aquest dimecres pel país de Zelenski d'alguns cereals (el sègol, l'ordi, el blat sarraí, el mill), a més del sucre, la sal i la carn fins a finals d'aquest any, impactarà encara més sobre moltes empreses agroalimentàries tant catalanes com espanyoles que ja estan patint pel seu futur. Però no només Ucraïna ha prohibit l'exportació d'alguns d'aliments, també aquest dimecres el govern rus ha anunciat que seguirà les mateixes passes tant en productes com en matèries primeres, tot i que no ha especificat quines (ho farà en les pròximes hores). L'executiu de Putin, però, ho fa com a resposta pel veto del gas i el petroli rus d'aquest dimarts per part del president nord-americà, Joe Biden.

Una de les empreses més importants del sector agroalimentari estatal explica a l'ARA que té estoc de cereals fins a l'octubre i que l'única via per aconseguir-ne és comprar a països sud-americans com l'Argentina. Ara bé, aquesta escassetat encara serà pitjor l'any que ve, perquè Ucraïna planta el seu cereal sobretot entre març i maig, i com que evidentment aquest any no ho podrà fer, el 2023 no tindrà producte per exportar.

Com afectarà el consumidor tota aquesta manca d'aliments?

El president del Gremi d’Oliaires de Catalunya, Ramon Millàs, explicava aquest cap de setmana a aquest diari que la manca d'oli pot provocar ruptures d'alguns aliments. Una afirmació que també corrobora el responsable de Sectors Agrícoles d’Unió de Pagesos, Miquel Piñol, amb els cereals. "Les granges tenen reserves de pinso per a cinc setmanes; sense tenir-ne seran inviables, perquè el preu de l'aliment del bestiar acabarà sent més car que el preu a què es ven la carn", concreta. Traduït vol dir que les prestatgeries dels supermercats poden veure reduïda en picat la presència de tota mena de carn: des de porc i vedella fins a pollastre, i també, evidentment, carn processada, com és el cas de l'embotit. A més el preu del porc que es vengui es dispararà. "Ens haurem de repensar l'alimentació que portem", alerta Piñol.

L'encariment del cereal també repercutirà, afegeix, en el preu de productes com les farines i, de retruc, d'un aliment bàsic com el pa.

Fonts de la Moncloa han assegurat aquest dimecres que ja estan treballant tant a escala estatal com europea per garantir l'abastiment dels cereals. "Dins del marc de la PAC estem coordinant-nos per poder augmentar la producció a Espanya i importar més i d'una forma ràpida", especifiquen aquestes fonts. Una de les solucions que proposa l'executiu central és comprar-ne precisament a Sud-amèrica i els Estats Units, però Piñol alerta que seran de menys qualitat perquè els seus cereals tenen "traces d'herbicida".

Pel que fa a l'oli vegetal, en alguns supermercats ja se n'ha disparat el preu i fins i tot es limita el nombre d'ampolles que se'n poden adquirir. "Fa poc més d'una setmana l'ampolla de 25 litres d'oli de gira-sol la podia arribar a comprar a 25 euros, i aquest dimecres l'he pagat a 50 euros, el doble en només una setmana", explica un restaurador de Lleida, que admet que el sector haurà d'acabar repercutint part d'aquest augment al consumidor.

La manca d'oli vegetal afecta gran part de la indústria alimentària, però també la de l'automoció. Entre les moltes empreses que depenen d'aquest producte hi ha les de conserves, algunes de les quals ja comencen a patir la falta d'estoc, o les que elaboren xocolates, com per exemple cremes de cacau.