El 'Mata Mua' arriba a Madrid a temps per a la signatura de l'acord entre Carmen Thyssen i Cultura

Ja està tot a punt per a la signatura aquest dimecres de l'acord entre la baronessa Carmen Thyssen i el ministeri de Cultura per al lloguer de la seva col·lecció: un any i mig després que sortís d'Espanya un dels tresors de la col·lecció, el quadre Mata Mua, de Paul Gauguin, va arribar ahir a les nou de la nit al Museu Thyssen, segons informa Efe. El retorn d'aquesta pintura ha sigut imprescindible perquè arribi a bon port l'acord entre la baronessa i el govern espanyol, segons el qual Carmen Thyssen rebrà 6,5 milions d'euros anuals durant quinze anys per al lloguer de la seva col·lecció. Al gener el ministre de Cultura, Miquel Iceta, va dir que el quadre no podria ser a Madrid el dia de la signatura per problemes logístics, però finalment sí que ha sigut possible.

Després d'esperar un temps prudencial amb el quadre empaquetat per raons de manteniment, està previst que el treguin aquest dimarts de la caixa en què va viatjar. El penjaran a la sala quan n'hagin comprovat l'estat de conservació, tot i que no es podrà veure fins al dia de la signatura. Mentre que el retorn del Mata Mua sí que s'ha consumat, no s'ha aclarit si dues altres grans obres de la col·lecció que van sortir fa més d'un any del dipòsit, Cavalls de carreres en un paisatge, d'Edgar Degas, i Martha Mckeen de Wellfleet, d'Edward Hopper, formaran part de la col·lecció.

La signatura de l'acord tancarà nou anys de pròrrogues del préstec que la baronessa havia acordat amb l'Estat el 2002 i que s'havien de prorrogar cada pocs mesos. També suposarà la retrobada de les dues col·leccions, la del baró Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza i la de la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza. La col·lecció de la baronessa inclourà més de 180 obres i es podrà veure a la planta baixa del museu en les pròximes setmanes.