El mes d'agost entra amb mal peu

La matinada ha sigut especialment xafogosa però aquest ambient de rigorós estiu té les hores comptades. Durant les hores centrals del dia, això sí, encara tocarà suar de valent: les temperatures màximes recularan una mica al Pirineu i a les comarques gironines però a la Catalunya Central s'arribarà als 35 graus, al pla de Lleida als 37 o 38 i en algunes comarques interiors del País Valencià se superaran els 40 °C.

Ambient de plena canícula en un divendres encara amb moltes hores de cel clar. Els núvols baixos que a primera hora del dia mig tapaven el cel a les Terres de l'Ebre es desfaran a mesura que avanci el matí i la jornada tornarà a ser de platja a tota la façana litoral. Havent dinat començaran a créixer nuvolades en punts de muntanya que deixaran escapar algun xàfec curt cap al Berguedà, el Solsonès o Osona i també alguna gotellada al voltant dels Ports.

En tot cas, el primer símptoma del canvi de temps que ens espera de cara al cap de setmana serà l'entrada del vent del nord. Aquest vespre ja es girarà la tramuntana a l'Empordà i dissabte cap al tard també s'hi afegirà el mestral a les comarques del sud. Durant 36 hores –fins diumenge a mig matí– bufarà amb cops entre moderats i forts als dos extrems del país i deixarà ratxes que podran superar els 80 km/h. Una entrada d'aire força més fresc que farà recular sobtadament els termòmetres a les comarques interiors i que s'emportarà la xafogor a la costa. De fet, no seria gens estrany que diumenge no se superessin els 30 graus enlloc.

Aquesta clara refrescada anirà acompanyada d'un temps força més variable i insegur que aquests últims dies. Demà els núvols aniran a més d'oest a est amb el pas de les hores i ja al matí es podran escapar ruixats al Pirineu de Lleida i a les Terres de l'Ebre. A la tarda també s'haurà d'obrir el paraigua a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, i de cara al vespre i nit els xàfecs es desplaçaran cap a la Costa Brava i la costa central. Localment podran descarregar amb intensitat i, en aquest sentit, el Servei de Meteorologia de Catalunya ha activat un avís per la possibilitat que s'acumulin més de 20 litres en 30 minuts.

Diumenge s'obriran grans clarianes a Ponent i al sud però no acabarem de fer net al nord-est i encara descarregaran alguns ruixats residuals al Pirineu oriental i al voltant del Montseny i les Guilleries. El descens tèrmic serà evident a tot el país però en aquest sector, on la nuvolositat serà encara a estones abundant, el termòmetre es quedarà per sota dels 25 graus durant tot el dia.

Les últimes actualitzacions dels models numèrics desdibuixen una mica la persistència d'aquesta refrescada i del temps insegur de cara a la setmana vinent. Ara mateix tot apunta que a partir de dilluns es repetiran els xàfecs gairebé cada dia al Pirineu però que difícilment arribarà a ploure fora d'aquest sector més septentrional del país. Les temperatures s'aniran recuperant progressivament i, tot i que no esperem cap altra gran calorada, sí que és cert que podríem recuperar valors normals per a l'època de l'any ja a partir de dimarts.