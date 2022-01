La méteo: migdies més agradables i incertesa a llarg termini

Tarda una mica més suau que la d'ahir a la majoria de comarques. D'entre les màximes més altes d'avui destaquen els 15 ºC de Viladecans, Cunit, Tortosa o Blanes. En general els núvols baixos s'han anat desfent, però n'han quedat alguns a l'extrem sud de Catalunya i sobretot al País Valencià i a les Balears, on fins i tot hi ha hagut algunes pluges. Destaquen els 8 l/m² acumulats a Campos, els 7 de Portocolom o els 6 de Santanyí, i també els 9 de Polinyà de Xúquer o els 2 de Castelló.

Aquest matí no ha sigut tan gèlid com els del cap de setmana, però encara hi ha hagut temperatures realment baixes en fondalades interiors. La situació de fred persistent de les últimes setmanes no és gaire habitual, sobretot en el context dels últims anys. En algunes fondalades interiors no hi havia tantes temperatures per sota dels -5 ºC des de l'onada de fred siberià del febrer del 2012, o fins i tot cal anar més enrere. Alguns exemples d'això: a Vic aquest gener ja hi ha hagut 11 matins amb una temperatura inferior als -5 ºC, i l'últim cop que això va passar va ser el febrer del 2012, quan en van ser 14; a Girona ja hi ha hagut 9 mínimes per sota dels -5 ºC aquest gener, igualment el precedent més immediat aquí és el febrer del 2012, quan en van ser 11; a Manresa fins i tot s'ha superat el precedent d'aquesta forta onada de fred del 2012, quan van ser 5 nits amb mínima per sota dels -5 ºC –aquest gener ja n'hi ha hagut 7.

Els pròxims dies el fred serà menys protagonista, sobretot al migdia. Les màximes s'enfilaran un parell de graus en molts indrets, sobretot de cara a dimecres. Els 15 ºC se superaran amb més facilitat al centre de la jornada, però de nit es continuarà baixant sota zero en moltes fondalades interiors i sobretot al Pirineu. El fred no serà tan intens com el de la setmana passada, però les glaçades seguiran sent extenses.

Pel que fa a l'estat del cel, aquesta setmana tampoc hi haurà canvis destacables. Demà encara hi haurà molts núvols al sud del País Valencià, on fins i tot s'escaparan algunes gotes, però en general el sol seguirà predominant només amb algunes boires matinals. No hi ha indicis que això hagi de canviar com a mínim fins que comenci el mes de febrer.

Un canvi de temps a tenir en compte aquesta setmana serà l'entrada de vent de nord que hi ha prevista de cara a divendres. No serà una tramuntana persistent, però divendres el vent bufarà amb ganes a l'Empordà i farà que el cap de setmana comenci amb una mica més de fred. Sembla que aquesta baixada de la temperatura de cara a dissabte durarà ben poc: diumenge l'ambient ja podria tornar a ser suau al migdia.

A llarg termini la previsió encara és incerta. No està gens clar si el febrer començarà amb temperatures suaus per a l'època o si el fred es reactivarà. Entre dilluns i dimarts que ve podrien reaparèixer algunes nevades al nord del Pirineu, però per ara res fa pensar en precipitacions gaire destacables.

Nevada intensa a Atenes i a Istanbul

Com ja havíem anat comentant els últims dies, la situació és molt més moguda a l'altra banda del Mediterrani, on aquest dilluns la neu està fent acte de presència de forma molt significativa. A Atenes la nevada ha sigut intensa i ha deixat la ciutat completament blanca. Protecció Civil ha dit que els hotels de la regió d'Atenes estan a punt per allotjar la gent que sigui de fora i que s'hagi quedat atrapada per la nevada. Els serveis de tren i bus han quedat suspesos i molts conductors s'han vist sorpresos per una nevada que ha anat fent-se més intensa a mesura que avançava el dia. No només Atenes s'ha llevat avui blanca, sinó que illes situades més al sud com Santorí o Míkonos també han rebut emblanquinades durant el cap de setmana. D'altra banda, a Istanbul la neu ha obligat a aturar el trànsit aeri a l'aeroport durant una hora. Els equips d'emergència xifren en més de 4.600 les persones atrapades per la neu en tot el país.