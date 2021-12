Migdies de primavera a l'espera que just abans de Reis tornin l'hivern i alguns ruixats

Escolta aquí la previsió del temps

La calma provoca que el poc aire fred que hi ha aquests dies es vagi encaixonant a les capes baixes de l'atmosfera. Avui el dia ha començat amb temperatures més baixes, sobretot a la costa, al prelitoral i a les valls del Pirineu. La baixada més marcada s'ha produït a l'Empordà i al Rosselló, on el fet que hagi parat el vent ha fet caure el termòmetre fins a 10 graus respecte a ahir. Malgrat tot, l'ambient segueix sent suau i només un 13% de les estacions de les quals fem seguiment diari han baixat sota zero.

Al migdia avui l'ambient tornarà a ser molt càlid per a l'època, la temperatura només es quedarà una mica més frenada que ahir a l'Empordà i especialment a Ponent, on la boira pot començar a ser ja persistent en alguns indrets. Les màximes arribaran amb facilitat als 20 graus a la costa, al prelitoral i fins i tot en algunes valls del Pirineu i Prepirineu. Temperatures extraordinàriament altes com les que ja s'han anat produint els últims dies. Ahir a Catalunya va ser el dia de desembre més càlid com a mínim des del 2009, 14 estacions del Meteocat van batre el seu rècord per un mes de desembre, moltes de les quals ubicades a les cotes altes del Pirineu. La mitjana de les temperatures màximes va ser la que caldria esperar un dia de principis de maig.

Rècord de temperatura màxima de desembre a 14 de les 153 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades, situades a l'alta muntanya i al nord-est.



S'han superat els 20 ºC al litoral i prelitoral, però a punts de la Noguera hi ha persistit la boira, amb màximes de 8 a 10 ºC. pic.twitter.com/nqGVcI67qC — Meteocat (@meteocat) 30 de diciembre de 2021

Les temperatures primaverals seguiran els dies vinents. La nit de Cap d'Any serà un mica més freda i més humida que les últimes, però en molts punts de la costa l'ambient continuarà sent notablement suau per a l'època. Demà alguns termòmetres podrien marcar els valors més alts de tot l'episodi, això passarà sobretot a la costa central i al litoral sud, on una lleugera entrada de vent de l'oest ajudarà a fer que les màximes puguin fregar els 25 graus. A la resta l'ambient variarà poc, però a Ponent cada cop la sensació tèrmica serà més baixa. Qui tingui el costum de banyar-se el primer dia de l'any es trobarà l'aigua amb una temperatura d'entre 14 i 16 graus, depenent de la zona. Demà serà un dia amb poc vent i una mar tranquil·la, sens dubte un dels anys més favorables per banyar-se per Cap d'Any.

Els migdies exageradament càlids s'acabaran dimarts que ve amb el pas d'un front que obrirà la porta a una massa d'aire més fred. Per Reis ja haurà tornat la sensació d'hivern, i tot i que no hi ha indicis de cap fredorada important com a mínim fins al dia 10, la baixada de temperatura de la setmana que ve serà d'entre 5 i 10 graus en general, fins i tot més marcada a les cotes altes del Pirineu.

El canvi de temps també comportarà la reaparició d'algunes nevades al Pirineu i d'alguns ruixats a l'est. Entre dimarts al vespre i dimecres és possible que nevi al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que es mourà al voltant dels 1.500 metres, però que fins i tot podria ser més baixa en alguns moments. Entre dimarts i dimecres la tramuntana i el mestral tornaran a bufar amb ganes a l'Empordà i a la vall de l'Ebre, fet que evitarà que la boira s'instal·li gaires dies.

Dimecres també és bastant possible que plogui en un grup de comarques de l'est. A hores d'ara, on és més possible que s'arribi a veure ploure durant la vigília de Reis és al voltant de Barcelona, al Maresme, a la Selva i al Vallès. La previsió encara és incerta, però és més probable que aquestes pluges apareguin de matinada o al matí que a la tarda. Caldrà seguir-ho. Abans de tot això també cal destacar que diumenge serà un dia més enterbolit que els anteriors i mig ennuvolat.

Un aspecte interessant també del temps a llarg termini és que sembla que aquest canvi meteorològic no serà l'únic de la setmana que ve. Estan augmentant les possibilitats que al voltant de diumenge 9 hi ha hagi més enfarinades al nord del Pirineu. La previsió a llarg termini del Centre Europeu de Predicció fa pensar que és més probable un tram central del gener amb fred destacable que no pas una situació de temperatures altes per a l'època.