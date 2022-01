La méteo: nits més fredes i temps més tranquil

BarcelonaContinuen les precipitacions en comarques del nord i de l'est, i molt especialment al vessant nord del Pirineu on els acumulats des d'ahir ja superen els 100 l/m² en algun cas. Aquestes són algunes de les precipitacions més abundants entre ahir i avui a dos quarts de quatre de la tarda (en l/m²):

Lac Redon (cota 2.200), 125

Viella, 103

Espot (cota 2.500), 102

Certascan (cota 2.400), 101

Meranges-Malniu (cota 2.200), 86

Portbou, 33

Esterri d'Àneu, 31

Núria, 28

Espolla, 25

Puigcerdà, 24

Roses, 21

Banyoles, 3

Malgrat de Mar, 3

Girona, 1

Durant la nit passada la cota de neu s'ha enfilat per sobre dels 2.000 metres al Pirineu, però aquesta tarda cal esperar que torni a baixar ràpidament fins a situar-se al voltant dels 1.200 metres a la tarda i vespre. Ahir es van arribar a acumular gruixos de neu de fins a 61 cm a prop del Port de la Bonaigua, 55 a Certascan, 46 al Lac Redon i 36 a Malniu, segons dades del Meteocat. Part d'aquesta neu s'ha fos avui a causa de la pluja. A Viella, per exemple, ahir es van arribar a acumular 12 cm de neu, però tota aquesta neu s'ha fos avui amb la pujada de la cota. Això ha fet créixer amb força alguns rius de la zona com la Garona. En territori francès el riu està a punt de desbordar-se, Météo France té activada l'alerta vermella per possibles inundacions al departament de l'Alta Garona.

Pel que fa a temperatura avui el migdia ha sigut ben diferent segons la regió. A l'est i al nord el fred ha augmentat clarament amb l'augment dels núvols, però en canvi a Ponent i al sud el vent sec ha disparat les màximes per sobre dels 20 graus en algun cas. Entre les màximes més altes d'avui destaquen els 21 °C de Tortosa, l'Ametlla de Mar, Alcanar i Seròs, o els 20 °C de Lleida. Aquesta tarda a Lleida la temperatura era 6 graus més alta que ahir, mentre que a Barcelona era 6 graus més baixa.

El vent és l'altre gran protagonista de les últimes hores. Entre les ratxes de vent destaquen els 143 km/h de l'estació de Salòria, ubicada a 2.400 metres d'altitud, també els 120 de Núria, els 118 de l'Observatori de l'Ebre, els 110 de Mas de Barberans o els 87 de Puigcerdà. Són ventades molt poc habituals fins i tot en zones on el vent acostuma a bufar fort. A Núria no hi havia un vent tan intens com aquest des del 14 de març del 2013. A l'Observatori de l'Ebre la ratxa d'avui és la més forta des del 14 de gener del 2010. Amb el pas de les hores el vent anirà perdent intensitat clarament i aquest vespre ja gairebé no es deixarà sentir. També hi haurà cops de vent de més de 50 km/h a tota la Costa Brava.

Els dies vinents entrarà aire més fred i les nits tornaran a ser plenament hivernals. No glaçarà tan fort ni en tants indrets com per Reis i com aquest divendres, però farà un fred destacable. De dia a mitjans de setmana l'ambient també serà molt d'hivern, però de cara al cap de setmana les màximes pujaran. La resta de la setmana estarà marcada per un temps molt tranquil. Demà quedaran molts núvols al País Valencià i dimecres reapareixeran alguns núvols baixos al litoral també a Catalunya, però no hi haurà més pluges ni nevades com a mínim fins diumenge que ve. El vent tampoc serà protagonista durant la resta de la setmana. La boira reapareixerà a Ponent a mesura que avanci la setmana.

A llarg termini no hi ha indicis de temperatures gaire estranyes per a l'època. Sembla que arribarem al tram central de gener amb un fred més aviat discret, però sense indicis de cap pujada de temperatura com la de Nadal. Hivern bastant normal i escasses possibilitats de més precipitació ben bé fins a mitjans de la setmana que ve.