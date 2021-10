La méteo: nits fredes i migdies suaus a l'espera de canvis a partir de dijous

BarcelonaAquesta matinada ha tornat a ser freda per a l'època, tot i que en algunes comarques del nord-est la temperatura ha pujat bastant respecte a ahir. A Girona el dia ha començat amb 6 graus més que ahir i en molts indrets de la meitat est la temperatura ha pujat 1 o 2 graus. A Ponent el fred s'ha fet sentir notablement, fins al punt que a Seròs, al Segrià, la mínima ha arribat a baixar fins als -0,3 °C. La mitjana de les mínimes per al conjunt de Catalunya ha sigut un grau més alta que ahir, però s'ha mantingut clarament per sota del valor de referència dels últims anys.

Les nits del cap de setmana han sigut fredes per a l'època, però en canvi els migdies no. Aquesta dinàmica seguirà els dies vinents, amb matins freds que deixaran pas a migdies molt suaus i agradables, amb moltes màximes al voltant dels 20 ºC. Avui el termòmetre pujarà una mica més que ahir al voltant de l'Empordà, però en general l'ambient canviarà poc.

El dia ha començat amb núvols baixos a la Catalunya Central, uns núvols que aniran desfent-se amb el pas del matí. En general avui farà sol, encara que hi pugui haver alguns intervals de núvols a la costa i al prelitoral. El temps només serà insegur a les Balears, on aquesta nit ja hi ha hagut alguns ruixats destacables entre Menorca i el nord de Mallorca. A Ciutadella i a Sóller han caigut 13 l/m² i a Deià 10. A la tarda es podrien repetir ruixats sobtats però intensos a l'interior de Mallorca o al voltant de Palma.

Demà no hi haurà grans canvis en el temps. El sol predominarà, encara que al matí hi pugui haver núvols baixos o boires a la Catalunya Central. De matinada el fred tornarà a ser destacable, però al migdia la temperatura pujarà una mica més que avui a la costa i al prelitoral centrals, i també en moltes comarques de Girona. De matinada i al matí no seran descartables ruixats puntuals entre les Pitiüses i el sud del País Valencià.

Fins dijous el temps canviarà ben poc, però cap al final de la setmana és probable que arribin alguns sistemes frontals que aportin més núvols i facin que el temps sigui més insegur. A hores d'ara no hi ha indicis de cap situació de pluges extenses o abundants, però sí que de cara a dissabte és possible un temps més tapat i amb algunes gotes, sobretot al Pirineu i Prepirineu. En general el cap de setmana llarg pot haver-hi més intervals de núvols, però a hores d'ara dissabte s'entreveu l'únic dia amb força possibilitats de pluja.

La temperatura variarà ben poc durant la setmana: seguirem esperant nits fredes però migdies agradables. Entre diumenge i dilluns és possible una entrada d'aire més càlid que allunyi notablement el fred a les nits i que faci que el novembre comenci amb temperatures clarament altes per a l'època.