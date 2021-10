La méteo: nits més fredes fins a la castanyada

BarcelonaSituació de pluges fortes tant a Eivissa com en algunes comarques del sud del País Valencià. Les precipitacions insistents i abundants ja han acumulat 114 l/m² a Sant Antoni de Portmany i 85 a Eivissa. Els aiguats estan provocant inundacions en molts carrers i baixos de la zona. A l'aeroport d'Eivissa no hi plovien 85 l/m² en un sol dia des del 14 de setembre del 2009, i si les pluges arriben a superar els 97 l/m² serà el dia més plujós des del 17 de setembre del 2005; llavors van ploure 156 l/m². El Consell d'Eivissa ha demanat precaució als conductors a causa de l'acumulació d'aigua que hi ha a tota la xarxa de carreteres de l'illa. Algunes estacions de particulars registren fins i tot quantitats més altes. Segons aquestes dades, a Cala de Bou hi haurien plogut ja 123 l/m².

La pluja també cau amb molta força al sud del País Valencià, on els registres són fins i tot més abundants. Les dades oficials situen el màxim de pluja a Barx, a la Safor, on han caigut 136 l/m², però les dades d'estacions de la xarxa AVAMET fan pensar que hi ha hagut aiguats molt més importants. A Cullera s'hi podrien haver acumulat ja 192 l/m²; a Tavernes de la Valldigna, 180, i a Gandia, 150. Les incidències més importants es produeixen a la zona de la Vega Baixa, on hi ha al voltant de 30 cotxes bloquejats i carrers inundats per la pluja. L'escola CEIP Dama de Guardamar ha hagut de ser desallotjada per la pluja.

Crazy rain in #ibiza today. Shops flooded, blackouts in hotels, rain pouring through ceilings. Drive carefully - and only if you really have to! #platjadenbossa pic.twitter.com/NvXCzFwEij — Holly Garland (@_hollygarland) 22 de octubre de 2021

A Catalunya el dia ha sigut molt més tranquil i gairebé no ha plogut enlloc. Avui la temperatura ha fet una baixada considerable a la majoria de comarques, sobretot al sud i a Ponent, però en canvi en alguns punts del Pirineu i sobretot a l'Empordà el termòmetre s'ha enfilat més que ahir. La mitjana de les màximes per al conjunt de Catalunya ha seguit baixant i el migdia d'avui ha sigut el menys càlid des del 4 d'octubre. D'entre les màximes més altes destaquen els 24 graus de la Bisbal d'Empordà i els 23,3 de Girona.

Aquest matí l'ambient de tardor ha tornat a la majoria de comarques. En molts indrets avui el dia ha començat amb entre 3 i 4 graus menys que ahir, i només a la Costa Daurada el dia ha començat amb temperatures una mica més altes. Avui al voltant d'un 50% de les estacions de les quals fem seguiment diari han baixat dels 10 graus de matinada, una dada que els últims dies s'havia mogut al voltant del 30%. Les mínimes han tornat a baixar sota zero a les cotes altes del Pirineu: destaquen, per exemple, els -1 graus de la Tosa d'Alp o d'Ulldeter. De matinada han continuat apareixent ruixats aïllats però intensos a la costa. Les pluges més abundants han descarregat al Camp de Tarragona: destaquen els 21 l/m² acumulats des d'ahir a Constantí, els 14 d'Altafulla, els 13 de Tarragona, els 10 de Torredembarra i els 9 del Vendrell.

Les nits del cap de setmana seran més fredes, la temperatura continuarà baixant de manera notable i ens acostarem als valors més baixos de la tardor fins ara. El termòmetre tornarà a baixar sota zero a les valls del Pirineu i les mínimes se situaran al voltant o per sota dels 5 graus en moltes zones enclotades interiors i prelitorals. Els migdies del cap de setmana seran força agradables, amb màximes d'entre 18 i 21 graus en la majoria dels casos. Diumenge l'ambient serà una mica més suau que dissabte. La temperatura del mar s'ha desplomat durant els últims dies. Els canvis de vent han remogut les aigües superficials i han fet que ara el mar a Barcelona estigui poc per sota dels 20 graus. En només una setmana la temperatura de l'aigua ha baixat 2 graus.

El cap de setmana estarà dominat pel sol. Als matins hi haurà boires i boirines en zones enclotades interiors. Diumenge a la tarda augmentaran els núvols al nord-est i a última hora no són descartables alguns ruixats a l'Empordà, precipitacions força aïllades. Avui la tramuntana bufarà amb cops de 50 o 60 km/h en punts de l'Empordà i el cap de setmana el vent no desapareixerà del tot, però minvarà notablement.

No hi ha indicis que la setmana que ve puguin arribar pluges. El mes d'octubre s'acabarà sense que arribi cap borrasca important que pugui fer ploure. En general, la primera part de la setmana que ve seguirà marcada per la monotonia i pel temps amb més sol que núvols. El panorama serà una mica més variable i insegur a les Balears, però els ruixats que hi vagin apareixent seran més aviat testimonials. Encara és poc clar el temps del cap de setmana de Tots Sants, però per ara no hi ha indicis de grans canvis de temps.

Pel que fa a la temperatura, la setmana que ve tindrem segurament força contrast entre el matí i el migdia. De nit i a primera hora farà tant de fred com el cap de setmana, però en el centre del dia les temperatures seran bastant agradables. Fins divendres no hi haurà grans canvis de masses d'aire, però de cara al cap de setmana llarg el més probable és que la temperatura pugi una mica.